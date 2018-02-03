Феллайни перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца марта

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Продукты, которых теперь можно не бояться
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
Верны ли слухи, которые о Соломине распространяла пресса
Светлана Ходченкова высказалась против равноправия в паре
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кротоне
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Анже1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал5
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория1
Торино1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль0
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис2
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер1
Суонси1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион2
Саутгемптон3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар5
Севилья1
Все события
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Феллайни перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца марта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни из-за серьёзной травмы колена не поможет команде в ближайшие два месяца.

Источник: Reuters

Об этом после матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (2:0) сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Читайте также
Уничтожили Моуринью на первой минуте! «Тоттенхэм» разделался с «МЮ» на «Уэмбли»

Феллайни получил травму колена в матче 25-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и был заменён уже после 7 минут, проведённых на поле. По словам Моуринью, 30-летний бельгийский футболист сегодня утром перенёс операцию и выбыл из строя до конца марта.

В нынешнем сезоне Феллайни сыграл за «МЮ» в 16 матчах во всех турнирах, пропустив из-за травмы продолжительное время осенью прошлого года.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь