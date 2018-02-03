Феллайни перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца марта

Об этом после матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (2:0) сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Феллайни получил травму колена в матче 25-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и был заменён уже после 7 минут, проведённых на поле. По словам Моуринью, 30-летний бельгийский футболист сегодня утром перенёс операцию и выбыл из строя до конца марта.