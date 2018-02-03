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Феллайни перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца марта
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни
Об этом после матча 26-го тура английской
Феллайни получил травму колена в матче 25-го тура с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и был заменён уже после 7 минут, проведённых на поле. По словам Моуринью, 30-летний бельгийский футболист сегодня утром перенёс операцию и выбыл из строя до конца марта.
В нынешнем сезоне Феллайни сыграл за «МЮ» в 16 матчах во всех турнирах, пропустив