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21:23 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ официально объявил о подписании контракта с Александаром Филиповичем

БАТЭ официально объявил о подписании контракта с сербским защитником Александаром Филиповичем.

Новобранец борисовчан родился 20 декабря 1994 года в городе Лесковац. Воспитанник местного клуба «Дубочица» (первый тренер — Любиша Стефанович).

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В 14 лет перешел в «Ягодину», за основной состав которой дебютировал 21 мая 2011-го в выездном противостоянии с «Радом». Всего провел за «Ягодину» в сербской Суперлиге 78 матчей, забил 2 мяча.

Будучи футболистом этой команды, завоевал в рядах юниорской сборной Сербии золото чемпионата Европы-2013 (U-19). Причем в финальном турнире, прошедшем в Литве, отработал от звонка до звонка во всех пяти поединках, в том числе в решающей встрече с французами (1:0). К слову, тот матч обслуживал лучший белорусский арбитр последних лет гомельчанин Алексей Кульбаков. С 31 августа 2016 года выступал за белградский «Вождовац» (в Суперлиге: 46 игр, 4 гола), сообщает пресс-служба БАТЭ.

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