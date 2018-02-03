БАТЭ официально объявил о подписании контракта с Александаром Филиповичем

В 14 лет перешел в «Ягодину», за основной состав которой дебютировал 21 мая 2011-го в выездном противостоянии с «Радом». Всего провел за «Ягодину» в сербской Суперлиге 78 матчей, забил 2 мяча.

Будучи футболистом этой команды, завоевал в рядах юниорской сборной Сербии золото чемпионата Европы-2013 (U-19). Причем в финальном турнире, прошедшем в Литве, отработал от звонка до звонка во всех пяти поединках, в том числе в решающей встрече с французами (1:0). К слову, тот матч обслуживал лучший белорусский арбитр последних лет гомельчанин Алексей Кульбаков. С 31 августа 2016 года выступал за белградский «Вождовац» (в Суперлиге: 46 игр, 4 гола), сообщает пресс-служба БАТЭ.