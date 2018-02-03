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20:09 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол Санчеса за «Манчестер Юнайтед» принес клубу победу над «Хаддерсфилдом»

ТАСС, 3 февраля. «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 одержал победу над «Хаддерсфилдом» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2018

В составе гостей забитыми мячами отличились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Алексис Санчес (68). Этот гол стал дебютным для 29-летнего чилийского нападающего в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист перешел в команду 22 января из лондонского «Арсенала» в обмен на армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

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«Манчестер Юнайтед» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Хаддерсфилд» находится на предпоследнем (19-м) месте, в активе команды 24 очка.

В следующем матче «Хаддерсфилд» примет «Борнмут» 11 февраля, «Манчестер Юнайтед» в тот же день на выезде встретится с «Ньюкаслом».

В других матчах игрового дня «Борнмут» дома обыграл «Сток Сити» (2:1), «Вест Хэм» на выезде уступил «Брайтону» (1:3), «Вест Бромвич» на своем поле уступил «Саутгемптону» (2:3), «Лестер» дома сыграл вничью с «Суонси» (1:1).

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