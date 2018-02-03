Дебютный гол Санчеса за «Манчестер Юнайтед» принес клубу победу над «Хаддерсфилдом»

Источник: AFP 2018

В составе гостей забитыми мячами отличились Ромелу Лукаку (55-я минута) и Алексис Санчес (68). Этот гол стал дебютным для 29-летнего чилийского нападающего в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист перешел в команду 22 января из лондонского «Арсенала» в обмен на армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Манчестер Юнайтед» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. «Хаддерсфилд» находится на предпоследнем (19-м) месте, в активе команды 24 очка.