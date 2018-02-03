СМИ: Уругвайский нападающий перейдет в «Кайрат» на правах аренды и с повышением зарплаты

В начале следующей недели Сильвейра подпишет контракт с алматинцами. Его зарплата вырастет в два раза, но ее сумма не называется.

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Аренда Сильвейры в «Кайрат» рассчитана на один год. Алматинский клуб получит право выкупа трансфера.

24-летний Сильвейра 2017 году забил семь голов в 29 матчах за «Насьональ», с которым выиграл «бронзу» чемпионата Уругвая. Также на его счету два мяча в восьми встречах Кубка Либертадореса — аналога европейской Лиги чемпионов. Всего в 126 играх уругвайского первенства Сильвейра отличился 27 раз.

Отметим, что сам «Насьональ» подписал Сильвейру в 2016 году и заплатил за его трансфер 600 тысяч евро.