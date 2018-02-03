Антонио Конте: Я серьезно настроен доработать свой контракт до конца

Источник: Reuters

— Мне кажется, с самого начала сезона про меня ходило много слухов и разговоров. Единственное, что я могу сказать, это то, что у меня осталось еще 18 месяцев по контракту с клубом, и я хочу остаться и продолжать работать.

Я не понимаю, почему про меня ходят разговоры, но я совершенно серьезно настроен доработать свой контракт до конца. С начала сезона, и особенно после поражения от «Борнмута», все говорили, что меня уволят. Но меня это не интересует. Я сосредоточен на работе с командой и стараюсь сделать все, что могу, — передает слова Конте официальный сайт лондонского клуба.