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01:33 (мск), источник: Советский спорт

Антонио Конте: Я серьезно настроен доработать свой контракт до конца

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что намерен остаться в клубе до истечения срока контракта.

Источник: Reuters

— Мне кажется, с самого начала сезона про меня ходило много слухов и разговоров. Единственное, что я могу сказать, это то, что у меня осталось еще 18 месяцев по контракту с клубом, и я хочу остаться и продолжать работать.

Я не понимаю, почему про меня ходят разговоры, но я совершенно серьезно настроен доработать свой контракт до конца. С начала сезона, и особенно после поражения от «Борнмута», все говорили, что меня уволят. Но меня это не интересует. Я сосредоточен на работе с командой и стараюсь сделать все, что могу, — передает слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

Добавим, что в понедельник, 5 февраля, «Челси» в рамках чемпионата Англии встретится на выезде с «Уотфордом».

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