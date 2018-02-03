«Боруссия» Д обыграла «Кельн», Батшуайи в дебютном матче оформил дубль

Источник: Советский спорт

У победителей встречи дубль оформил новичок команды, перешедший на правах аренды из «Челси», Миши Батшуайи, забив на 35-й и 62-й минутах, а победный мяч на 84-й минуте забил Андре Шюрле с передачи Батшуайи. У гостей голами на 60-й и 70-й минутах отметились Симон Цоллер и Хорхе Мере.

«Боруссия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кельн» расположился на 18-й строчке, имея в активе 13 очков.