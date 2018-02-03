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00:58 (мск), источник: Советский спорт

«Боруссия» Д обыграла «Кельн», Батшуайи в дебютном матче оформил дубль

В рамках 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» со счетом 3:2.

Источник: Советский спорт

У победителей встречи дубль оформил новичок команды, перешедший на правах аренды из «Челси», Миши Батшуайи, забив на 35-й и 62-й минутах, а победный мяч на 84-й минуте забил Андре Шюрле с передачи Батшуайи. У гостей голами на 60-й и 70-й минутах отметились Симон Цоллер и Хорхе Мере.

«Боруссия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кельн» расположился на 18-й строчке, имея в активе 13 очков.

В следующем туре бундеслиги дортмундцы 10 февраля примут «Гамбург», а подопечные Штефана Рутенбека в этот же день на выезде сыграют с «Айнтрахтом».

Кельн 2:3
Первый тайм: 0:1
Боруссия Д
2.02.2018, 22:30 Зрители: 50000 основной раунд: 21-й тур Rhein-Energie-Stadion
Главные тренеры
Штефан Рутенбек Петер Штегер
Голы
60′ Симон Цоллер 11
69′ Хорхе Мере (Й. Хектор) 22
44 Миши Батшуайи (Дж. Толян) 35′
44 Миши Батшуайи (К. Пулишич) 62′
21 Андре Шюррле (М. Батшуайи) 84′
Составы
Тимо Хорн 1
Доминик Хайнц 3
Фредерик Серенсен 4
90+4′ Йонас Хектор 14
Хорхе Мере 22
41′ Милош Йоич 8
Салих Озджан 20
Симон Теродде 9
87′ Марко Хегер 6
Клаудио Писарро 39
45′ Кристиан Клеменс 17
Симон Цоллер 11
63′ Серу Гирасси 19
Джон Кордоба 15
38 Роман Бюрки
15 Джереми Толян
25 Сократис Папастатопулос
26 Лукаш Пищек
36 Емер Топрак
23 Синдзи Кагава
33 Юлиан Вайгль
44 Миши Батшуайи
19 Махмуд Дахуд 63′ 34′
13 Рафаэл Геррейру
22 Кристиан Пулишич 72′
7 Джейдон Санчо
21 Андре Шюррле 88′
16 Мануэль Аканджи
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 17
5 Удары в створ 7
5 Угловые 2
15 Фолы 16
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кельн
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Боруссия Д
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