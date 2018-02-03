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«Боруссия» Д обыграла «Кельн», Батшуайи в дебютном матче оформил дубль
В рамках 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» со счетом 3:2.
В рамках 21-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» со счетом 3:2.
У победителей встречи дубль оформил новичок команды, перешедший на правах аренды из «Челси», Миши Батшуайи, забив на 35-й и 62-й минутах, а победный мяч на 84-й минуте забил Андре Шюрле с передачи Батшуайи. У гостей голами на 60-й и 70-й минутах отметились Симон Цоллер и Хорхе Мере.
«Боруссия» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Кельн» расположился на 18-й строчке, имея в активе 13 очков.
В следующем туре бундеслиги дортмундцы 10 февраля примут «Гамбург», а подопечные Штефана Рутенбека в этот же день на выезде сыграют с «Айнтрахтом».
|Кельн
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2:3
Первый тайм: 0:1
|Боруссия Д
|Штефан Рутенбек
|Петер Штегер
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Беньямин Бранд (Германия)