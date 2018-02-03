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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмери подозревал Моуру в сливе информации для прессы

«ПСЖ» продал полузащитника Лукаса Моуру в «Тоттенхэм» из-за его отношений с главным тренером команды Унаи Эмери.

Источник: AFP 2018

Отмечается, что испанский специалист подозревал игрока в сливе информации прессе.

В частности, тренер уверен, что СМИ узнали о конфликте Неймара и Эдинсона Кавани именно от Моуры. Напомним, что лондонцы заплатили за бразильца 25 миллионов евро. Перед переходом игрок заявлял, что неуютно чувствует себя в «ПСЖ».

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