И лучшие фото из их Instagram
Эмери подозревал Моуру в сливе информации для прессы
«ПСЖ» продал полузащитника Лукаса Моуру в «Тоттенхэм»
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«ПСЖ» продал полузащитника Лукаса Моуру в «Тоттенхэм»
Отмечается, что испанский специалист подозревал игрока в сливе информации прессе.
В частности, тренер уверен, что СМИ узнали о конфликте Неймара и Эдинсона Кавани именно от Моуры. Напомним, что лондонцы заплатили за бразильца 25 миллионов евро. Перед переходом игрок заявлял, что неуютно чувствует себя в «ПСЖ».