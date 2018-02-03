Эмери подозревал Моуру в сливе информации для прессы

В частности, тренер уверен, что СМИ узнали о конфликте Неймара и Эдинсона Кавани именно от Моуры. Напомним, что лондонцы заплатили за бразильца 25 миллионов евро. Перед переходом игрок заявлял, что неуютно чувствует себя в «ПСЖ».