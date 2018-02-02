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2 февраля, источник: Чемпионат.com

Интервью Хави про Неймара оказалось фейком

Интервью бывшего полузащитника «Барселоны» Хави, в котором он раскритиковал экс-партнёра по команде Неймара, выступающего за «ПСЖ», оказалось фейком.

Источник: Reuters

Слова Хави опубликовали некоторые французские и португальские СМИ, но впервые они появились в одном из аккаунтов в «Твиттере», и на самом деле Хави не говорил подобного.

Напомним, СМИ приписали Хави такие слова: «Я крайне разочарован в Неймаре. Надеюсь, что со временем он научится и станет больше уважать соперников. Мы не смогли научить его этому в “Барселоне”, и, возможно, его уход из клуба стал лучшим решением для всех». Испанец якобы комментировал поведение Неймара в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Ренном» (3:2). Бразилец получил жёлтую карточку за фол на защитнике Амари Траоре, затем подал руку Траоре, чтобы помочь подняться, но в последний момент убрал её и с улыбкой на лице отбежал от соперника.

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