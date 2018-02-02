Битва за серебро в Мадриде и очередная встреча каталонских соседей
«СЭ» анонсирует матчи 22-го тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
«СЭ» анонсирует матчи 22-го тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
ТРЕТЬЕ КАТАЛОНСКОЕ ДЕРБИ ЗА 2,5 НЕДЕЛИ
Особенности зимнего календаря в Испании порой приводят к тому, что команды в течение нескольких недель встречаются друг с другом и в Кубке, и в чемпионате. У «Барселоны» такой опыт повторяется каждый год — то «Вильярреал», то «Валенсия»; на этот раз достался «Эспаньол». В конце января каталонское дерби уже отгремело в кубковом четвертьфинале — непримиримые соседи по разу укололи друг друга, но дальше прошли
В воскресенье на «Корнелья Эль-Прат» «Эспаньол» попытается повторить недавний успех — «попугаи» в домашней игре Кубка нанесли «Барсе» первое поражение с августа, — и заодно поквитаться за итоговый невыход в полуфинал.
СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ
Решающие стадии Кубка Испании, выпадающие на зиму, бессовестно вклиниваются в и без того плотное расписание команд. По закону подлости,
Два первых экзамена подопечные Марселино не сдали, уступив 1:4 «Реалу» и 0:1 —
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ
«Реал» к середине сезона много кому задолжал в чемпионате Испании. Своим болельщикам — за текущее четвертое место и 19 баллов отставания от «Барселоны». Соперникам, отобравшим у «Королевского клуба» очки и решившим, что они сильнее «Реала», — долг перед ними заключался в доказательстве обратного.
Понемногу долги начинают возвращаться. Для фанатов одержаны несколько уверенных побед, в прошлом туре в гостях разгромлена «Валенсия» (4:1), которая осенью огорчила «Сантьяго Бернабеу» (2:2). На очереди «Леванте» — еще одна валенсийская команда, которая в первом круге увезла из Мадрида ничью (2:2).
2 февраля, пятница
23:00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.56 — Н 4.45 — П2 5.45.
3 февраля, суббота
15:00. ЭЙБАР — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.51 — Н 3.25 — П2 2.67
18:15. БЕТИС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 2.69 — Н 3.38 — П2 2.43
20:30. АЛАВЕС — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.54 — Н 3.24 — П2 2.65
22:45. ЛЕВАНТЕ — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 12.0 — Н 6.86 — П2 1.17.
4 февраля, воскресенье
14:00. ХЕТАФЕ — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.90 — Н 3.05 — П2 4.42
18:15. ЭСПАНЬОЛ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 8.90 — Н 5.09 — П2 1.28
20:30. ЖИРОНА — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 2.46 — Н 3.09 — П2 2.87
22:45. АТЛЕТИКО — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.44 — Н 4.18 — П2 6.33.
5 февраля, понедельник
23:00.