Битва за серебро в Мадриде и очередная встреча каталонских соседей

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕТЬЕ КАТАЛОНСКОЕ ДЕРБИ ЗА 2,5 НЕДЕЛИ

Особенности зимнего календаря в Испании порой приводят к тому, что команды в течение нескольких недель встречаются друг с другом и в Кубке, и в чемпионате. У «Барселоны» такой опыт повторяется каждый год — то «Вильярреал», то «Валенсия»; на этот раз достался «Эспаньол». В конце января каталонское дерби уже отгремело в кубковом четвертьфинале — непримиримые соседи по разу укололи друг друга, но дальше прошли сине-гранатовые (2:1 по сумме двух встреч), — теперь на носу третий за 18 дней матч.

В воскресенье на «Корнелья Эль-Прат» «Эспаньол» попытается повторить недавний успех — «попугаи» в домашней игре Кубка нанесли «Барсе» первое поражение с августа, — и заодно поквитаться за итоговый невыход в полуфинал. Сине-гранатовые, чья беспроигрышная серия в чемпионате оказалась под угрозой неделю назад в матче с «Алавесом», постараются не прервать ее и на этот раз.

СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ

Решающие стадии Кубка Испании, выпадающие на зиму, бессовестно вклиниваются в и без того плотное расписание команд. По закону подлости, кому-то обязательно достаются 3−4 топ-матча подряд. На этот раз не повезло «Валенсии» — ее графику, начиная с 27 января сложно было позавидовать: «Реал», кубковый полуфинал с «Барсой», «Атлетико», снова «Барса»… С одной стороны, от команды, претендующей на медали, требуется быть готовой к таким трудностям, с другой — слишком жесток оказался календарь.

Два первых экзамена подопечные Марселино не сдали, уступив 1:4 «Реалу» и 0:1 — сине-гранатовым. К третьему испытанию нужно готовиться серьезнее — «матрасники» опережают «Валенсию» на 6 очков, их победа практически сведет на нет все усилия «летучих мышей» добраться хотя бы до серебра. И наоборот — успех на «Ваньда Метрополитано» может повернуть вспять борьбу за вторую строчку в таблице. Кого сразит эта серебряная пуля?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОЛГОВ

«Реал» к середине сезона много кому задолжал в чемпионате Испании. Своим болельщикам — за текущее четвертое место и 19 баллов отставания от «Барселоны». Соперникам, отобравшим у «Королевского клуба» очки и решившим, что они сильнее «Реала», — долг перед ними заключался в доказательстве обратного.

Понемногу долги начинают возвращаться. Для фанатов одержаны несколько уверенных побед, в прошлом туре в гостях разгромлена «Валенсия» (4:1), которая осенью огорчила «Сантьяго Бернабеу» (2:2). На очереди «Леванте» — еще одна валенсийская команда, которая в первом круге увезла из Мадрида ничью (2:2).

2 февраля, пятница

23:00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.56 — Н 4.45 — П2 5.45.

3 февраля, суббота

15:00. ЭЙБАР — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.51 — Н 3.25 — П2 2.67

18:15. БЕТИС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 2.69 — Н 3.38 — П2 2.43

20:30. АЛАВЕС — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.54 — Н 3.24 — П2 2.65

22:45. ЛЕВАНТЕ — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 12.0 — Н 6.86 — П2 1.17.