«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах

Цитаты Генри ранее опубликовало издание Daily Mail: «В данный момент не хотим покупать африканских футболистов. В этом нет никакого расизма. Я просто хочу сказать, что иногда у африканских игроков бывают проблемы с дисциплиной. Они начинают создавать шум, когда не попадают в состав. Такого же рода проблемы у нас были с Диафра Сахо. Он ушёл — отлично. Ничего личного. Я не считаю это дискриминацией. Посмотрите на Шейху Куйяте, он великолепный игрок и отличный парень».