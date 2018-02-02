«Вест Хэм» уволил сотрудника после его слов об африканских футболистах
«Вест Хэм Юнайтед» уволил директора по подбору игроков Тони Генри
«Вест Хэм Юнайтед» уволил директора по подбору игроков Тони Генри
Цитаты Генри ранее опубликовало издание Daily Mail: «В данный момент не хотим покупать африканских футболистов. В этом нет никакого расизма. Я просто хочу сказать, что иногда у африканских игроков бывают проблемы с дисциплиной. Они начинают создавать шум, когда не попадают в состав. Такого же рода проблемы у нас были с Диафра Сахо. Он ушёл — отлично. Ничего личного. Я не считаю это дискриминацией. Посмотрите на Шейху Куйяте, он великолепный игрок и отличный парень».
«Вест Хэм» начал расследование высказываний Генри и отстранил его от работы. Теперь же было принято решение уволить его.
В «Вест Хэме» комментарий сотрудника сочли неприемлемым, отметили, что было проведено полное и тщательное расследование и клуб не потерпит никакой дискриминации.
Клуб сказал, что его комментарии «неприемлемы», добавив, что они провели «полное и тщательное расследование».
Он добавил: «Вест Хэм Юнайтед не потерпит никакой дискриминации».