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19:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Студия Pixar может снять анимационный фильм про «Барселону»

Руководство «Барселоны» ведёт переговоры с американской киностудией Pixar Animation Studios о съёмках анимационного фильма про каталонский клуб.

Об этом рассказал журналист Рокко Штайнхаузер.

«Между директорами «Барсы» и Pixar есть контакты. Это не будет фильм об истории «Барселоны», скорее анимационный фильм с «Барсой» в роли главного героя. С североамериканскими директорами ведутся переговоры, и фильм вряд ли будет «маленьким», — приводит слова Штайнхаузера издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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