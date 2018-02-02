И лучшие фото из их Instagram
Студия Pixar может снять анимационный фильм про «Барселону»
Руководство «Барселоны» ведёт переговоры с американской киностудией Pixar Animation Studios о съёмках анимационного фильма про каталонский клуб.
Руководство «Барселоны» ведёт переговоры с американской киностудией Pixar Animation Studios о съёмках анимационного фильма про каталонский клуб.
Об этом рассказал журналист Рокко Штайнхаузер.
«Между директорами «Барсы» и Pixar есть контакты. Это не будет фильм об истории «Барселоны», скорее анимационный фильм с «Барсой» в роли главного героя. С североамериканскими директорами ведутся переговоры, и фильм вряд ли будет «маленьким», — приводит слова Штайнхаузера издание AS со ссылкой на радиостанцию RAC1.