Самоволочка. За что Махрез уже оштрафован на 200 тысяч
Лидер «Лестера» без объяснения причин не явился уже на третью тренировку подряд. Забастовка вызвана срывом трансфера в «Манчестер Сити».
Лидер «Лестера» без объяснения причин не явился уже на третью тренировку подряд. Забастовка вызвана срывом трансфера в «Манчестер Сити».
В ЧЕМ ДЕЛО?
В среду в Англии закрывалось трансферное окно, и одной из его главных интриг был вероятный переход полузащитника «Лестера» и лучшего футболиста премьер-лиги-2015/16 Рияда Махреза в «Манчестер Сити». Лидер чемпионата делал несколько предложений «лисам», последнее — 65 миллионов фунтов стерлингов и 20-летний Патрик Робертс в придачу. Но владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха лично заблокировал эту сделку. По данным Sky, клуб не собирался продавать своего самого ценного игрока меньше чем за 95 миллионов фунтов.
В этот же день «Лестер» встречался с «Эвертоном» в гостях. Махрез сначала не явился на предыгровую тренировку, а затем без объяснения причин не приехал на место сбора команды.
ЧЕГО МАХРЕЗ ДОБИВАЕТСЯ?
Самоволку африканца можно было предсказать. Еще летом, в последний день трансферного окна, он покинул тренировочную базу сборную Алжира, надеясь ускорить переход в «Барселону», «Челси» или «Тоттенхэм». Тогда это была не самоволка — тренеры национальной команды разрешили футболисту уехать, но «Лестер» был недоволен этим поступком.
Зимой ситуация усугубилась. 30 января Махрез подал в клуб официальный запрос на трансфер. Это означало, что алжирец будет лишен бонусов за лояльность, но не гарантировало продажу. В тот же день «Манчестер Сити» предложил «Лестеру» 55 миллионов фунтов, но клуб отверг это предложение. Как и последующие.
СКОЛЬКО ОН УЖЕ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ?
Четыре дня. Махрез пропустил матч с «Эвертоном», в котором «Лестер» проиграл, и три тренировки. По сведениям Daily Mail, за это клуб уже оштрафовал футболиста на полумесячную зарплату — 200 тысяч фунтов. Ситуацией обеспокоен не только «Лестер», но и Футбольная ассоциация. Ее
ЗАЧЕМ ОН ТАК?
Алжирец очень хочет поиграть в
КАКОВА РЕАКЦИЯ КЛУБА?
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Пеп Гвардьола не отрицает факт переговоров: «Все знают, что мы пытались приобрести Махреза, но сейчас не можем позволить себе заплатить требуемую сумму. Мы пытались купить его прошлым летом, этой зимой, но, как и полгода назад, “Лестер” закрыл перед нами дверь. Посмотрим, что будет ближайшим летом».
По информации Manchester Evening News, Рияд надеется, что в конце сезона