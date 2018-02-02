Самоволочка. За что Махрез уже оштрафован на 200 тысяч

Источник: Спорт-Экспресс

В ЧЕМ ДЕЛО?

В среду в Англии закрывалось трансферное окно, и одной из его главных интриг был вероятный переход полузащитника «Лестера» и лучшего футболиста премьер-лиги-2015/16 Рияда Махреза в «Манчестер Сити». Лидер чемпионата делал несколько предложений «лисам», последнее — 65 миллионов фунтов стерлингов и 20-летний Патрик Робертс в придачу. Но владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха лично заблокировал эту сделку. По данным Sky, клуб не собирался продавать своего самого ценного игрока меньше чем за 95 миллионов фунтов.

В этот же день «Лестер» встречался с «Эвертоном» в гостях. Махрез сначала не явился на предыгровую тренировку, а затем без объяснения причин не приехал на место сбора команды.

ЧЕГО МАХРЕЗ ДОБИВАЕТСЯ?

Самоволку африканца можно было предсказать. Еще летом, в последний день трансферного окна, он покинул тренировочную базу сборную Алжира, надеясь ускорить переход в «Барселону», «Челси» или «Тоттенхэм». Тогда это была не самоволка — тренеры национальной команды разрешили футболисту уехать, но «Лестер» был недоволен этим поступком.

Зимой ситуация усугубилась. 30 января Махрез подал в клуб официальный запрос на трансфер. Это означало, что алжирец будет лишен бонусов за лояльность, но не гарантировало продажу. В тот же день «Манчестер Сити» предложил «Лестеру» 55 миллионов фунтов, но клуб отверг это предложение. Как и последующие.

СКОЛЬКО ОН УЖЕ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ?

Четыре дня. Махрез пропустил матч с «Эвертоном», в котором «Лестер» проиграл, и три тренировки. По сведениям Daily Mail, за это клуб уже оштрафовал футболиста на полумесячную зарплату — 200 тысяч фунтов. Ситуацией обеспокоен не только «Лестер», но и Футбольная ассоциация. Ее допинг-офицеры должны знать о местонахождении каждого футболиста лиги, но Махрез может быть где угодно.

ЗАЧЕМ ОН ТАК?

Алжирец очень хочет поиграть в топ-клубе. Он заслужил: Махрез был ключевой фигурой «Лестера» в чемпионском сезоне-2015/16, год назад добрался с ним до четвертьфинала Лиги чемпионов, но сейчас ему нужен новый вызов. Sky взял интервью у неназванного друга футболиста, который сообщил: «Рияд чрезвычайно расстроен из-за того, что происходит в последние дни. Он не понимает действий “Лестера”. Четвертый раз подряд клуб обещает отпустить его, но этого не делает. Хотя руководство позволило уйти Канте и Дринкуотеру».

КАКОВА РЕАКЦИЯ КЛУБА?

Когда-нибудь Махрез все равно объявится. До этих пор он будет постоянно получать штрафы. Sky сообщал, что игроки возмущены тем, как алжирский хавбек пытается форсировать свой переход в «Манчестер Сити». Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль после поражения от «Эвертона» подчеркнул, что ситуация с Махрезом не отвлекала его команду, и добавил: «Еще увидимся с Риядом. Надеюсь, он скоро вернется с улыбкой и будет рад играть за нас».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пеп Гвардьола не отрицает факт переговоров: «Все знают, что мы пытались приобрести Махреза, но сейчас не можем позволить себе заплатить требуемую сумму. Мы пытались купить его прошлым летом, этой зимой, но, как и полгода назад, “Лестер” закрыл перед нами дверь. Посмотрим, что будет ближайшим летом».