Английский бестселлер: итоги трансферного окна ведущих европейских чемпионатов
ТАСС рассказывает о главных переходах, которые состоялись в Европе этой зимой.
ТАСС рассказывает о главных переходах, которые состоялись в Европе этой зимой.
Трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрылось в ночь на 2 февраля. Уже традиционно главным игроком рынка стала английская
Общая сумма расходов в период дозаявок стал рекордной для английских клубов — €490 млн. Британцы почти в два раза перекрыли свое предыдущее достижение — €256 млн, установленное в зимнее трансферное окно в 2011 году.
Установлен рекорд и по сумме, заплаченной за защитника: «Ливерпуль» отдал «Саутгемптону» за голландца Вирджила ван Дейка €85 млн.
С участием ливерпульцев прошел и рекордный для трансферного окна переход — бразилец Фелиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в испанскую «Барселону» за €160 млн.
Рокировка в «Арсенале»
Лондонский «Арсенал», продав Франсиса Коклена в «Валенсию» за €13,5 млн и Оливье Жиру в «Челси» (€22 млн), произвел один из самых ожидаемых трансферов, купив у дортмундской «Боруссии» нападающего
«Манчестер Сити» пополнил свои ряды Эмериком Лапортой из «Атлетика» из Бильбао (€65 млн). «Эвертон» усилил атакующую линию, подписав Тео Уолкотта из «Арсенала» (€22,5 млн) и Дженка Тосуна из турецкого «Бешикташа» (€31 млн). В «Челси» перешли левый защитник Эмерсон Палмери (€20 млн) и полузащитник «Эвертона» Росс Баркли (€16,9 млн). Порадовал болельщиков идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице «Саутгемптон», чьи ряды пополнил Гуидо Каррильо из «Монако».
В последний день трансферного окна «Тоттенхэм» завершил сделку по приобретению бразильского полузащитника Лукаса Моуры из «Пари Сен-Жермен» (€28 млн).
Испания и Германия
Испанские и немецкие клубы осуществили почти столько же сделок, сколько и английские. Правда, главный трансфер — переход Коутиньо — осуществила «Барселона».
Главной неожиданностью трансферного окна стал трансфер Седрика Бакамбу в «Бэйцзин Гоань», покупка которого обошлась китайскому клубу в €40млн.
«Боруссия» из Дортмунда приобрела швейцарского защитника Мануэля Аканджи и арендовала нападающего «Челси» Миши Батшуайи, при этом продав Марка Бартру в «Бетис» (€10,5 млн).
Мюнхенская «Бавария» пополнила состав нападающим Сандро Вагнером, а игрок леверкузенского «Байера» Адмир Махмеди отправился в «Вольфсбург» (€8 млн).
Лав отправился в Турцию
Среди французских клубов наибольшую активность на трансферном рынке проявил «Монако». Команда приобрела у «Дженоа» итальянского нападающего Пьетро Пеллегри (€21 млн). Мартен Терье перешел из «Лилля» в «Лион», а «Ренн» пополнился нападающим «Вест Хэма» Диафра Сако (€10 млн).
В голландский чемпионат вернулся нападающий Робин ван Перси, который в качестве свободного агента перешел в «Фейенорд». Появился в голландском чемпионате российский защитник Вячеслав Караваев, перешедший из пражской «Спарты» в «Витесс», где проведет ближайшие три с половиной года. «ПСВ» продал Юргена Локадию в английский «Брайтон» (€17 млн).
В турецком чемпионате появляются знакомые российским любителям футбола лица. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав перешел из «Аланьяспор» в стамбульский «Бешикташ». Еще один бывший армеец Томаш Нецид продолжит карьеру в «Бурсаспоре».
Российские клубы смогут приобрести игрока из любого из вышеперечисленных первенств и заявить его для выступления в чемпионате страны.
Антон Рассказов