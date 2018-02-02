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10:10 (мск), источник: ТАСС

Английский бестселлер: итоги трансферного окна ведущих европейских чемпионатов

ТАСС рассказывает о главных переходах, которые состоялись в Европе этой зимой.

Источник: Reuters

Трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах закрылось в ночь на 2 февраля. Уже традиционно главным игроком рынка стала английская премьер-лига, которая обновила несколько рекордов.

Общая сумма расходов в период дозаявок стал рекордной для английских клубов — €490 млн. Британцы почти в два раза перекрыли свое предыдущее достижение — €256 млн, установленное в зимнее трансферное окно в 2011 году.

Установлен рекорд и по сумме, заплаченной за защитника: «Ливерпуль» отдал «Саутгемптону» за голландца Вирджила ван Дейка €85 млн.

С участием ливерпульцев прошел и рекордный для трансферного окна переход — бразилец Фелиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в испанскую «Барселону» за €160 млн.

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Рокировка в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал», продав Франсиса Коклена в «Валенсию» за €13,5 млн и Оливье Жиру в «Челси» (€22 млн), произвел один из самых ожидаемых трансферов, купив у дортмундской «Боруссии» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга за €63 млн и обменяв в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна, который потерял регулярную игровую практику.

«Манчестер Сити» пополнил свои ряды Эмериком Лапортой из «Атлетика» из Бильбао (€65 млн). «Эвертон» усилил атакующую линию, подписав Тео Уолкотта из «Арсенала» (€22,5 млн) и Дженка Тосуна из турецкого «Бешикташа» (€31 млн). В «Челси» перешли левый защитник Эмерсон Палмери (€20 млн) и полузащитник «Эвертона» Росс Баркли (€16,9 млн). Порадовал болельщиков идущий на предпоследнем месте в турнирной таблице «Саутгемптон», чьи ряды пополнил Гуидо Каррильо из «Монако».

В последний день трансферного окна «Тоттенхэм» завершил сделку по приобретению бразильского полузащитника Лукаса Моуры из «Пари Сен-Жермен» (€28 млн).

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Испания и Германия

Испанские и немецкие клубы осуществили почти столько же сделок, сколько и английские. Правда, главный трансфер — переход Коутиньо — осуществила «Барселона». Сине-гранатовые также пополнили состав колумбийским защитником Ерри Миной (€11,8 млн). Сумма для защитника не такая большая, если учитывать, что «Атлетик» отдал €32 млн за защитника «Реал Сосьедада» Иньиго Мартинеса.

Главной неожиданностью трансферного окна стал трансфер Седрика Бакамбу в «Бэйцзин Гоань», покупка которого обошлась китайскому клубу в €40млн.

Немецкие клубы громких покупок не осуществляли.

«Боруссия» из Дортмунда приобрела швейцарского защитника Мануэля Аканджи и арендовала нападающего «Челси» Миши Батшуайи, при этом продав Марка Бартру в «Бетис» (€10,5 млн).

Мюнхенская «Бавария» пополнила состав нападающим Сандро Вагнером, а игрок леверкузенского «Байера» Адмир Махмеди отправился в «Вольфсбург» (€8 млн).

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Лав отправился в Турцию

Среди французских клубов наибольшую активность на трансферном рынке проявил «Монако». Команда приобрела у «Дженоа» итальянского нападающего Пьетро Пеллегри (€21 млн). Мартен Терье перешел из «Лилля» в «Лион», а «Ренн» пополнился нападающим «Вест Хэма» Диафра Сако (€10 млн).

В голландский чемпионат вернулся нападающий Робин ван Перси, который в качестве свободного агента перешел в «Фейенорд». Появился в голландском чемпионате российский защитник Вячеслав Караваев, перешедший из пражской «Спарты» в «Витесс», где проведет ближайшие три с половиной года. «ПСВ» продал Юргена Локадию в английский «Брайтон» (€17 млн).

В турецком чемпионате появляются знакомые российским любителям футбола лица. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав перешел из «Аланьяспор» в стамбульский «Бешикташ». Еще один бывший армеец Томаш Нецид продолжит карьеру в «Бурсаспоре».

В России подводить итоги зимней трансферной кампании рано — окно в нашей стране закрывается только в ночь на 25 февраля.

Российские клубы смогут приобрести игрока из любого из вышеперечисленных первенств и заявить его для выступления в чемпионате страны.

Антон Рассказов

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