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01:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Валенсию» в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» на своем поле обыграли «Валенсию» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг на арене «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 67-й минуте забил Луис Суарес.

Ответный матч пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья» 8 февраля.

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