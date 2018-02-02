СМИ: США отказали Марадоне в визе из-за его высказываний в адрес Трампа

В недавнем интервью аргентинскому телевидению аргентинец охарактеризовал Трампа словом «чиролита» — марионеточная кукла, часто с его помощью описывают незначительные вещи или события. По данным издания, именно это стало причиной отказа во въезде, так как все документы аргентинец подал вовремя и в соответствии с правилами.

«Когда мы почти получили визу, я предупреждал: «Диего, пожалуйста, не говори ничего о США», — рассказал Морла.