СМИ: США отказали Марадоне в визе из-за его высказываний в адрес Трампа

В недавнем интервью аргентинскому телевидению аргентинец охарактеризовал Трампа словом «чиролита» — марионеточная кукла, часто с его помощью описывают незначительные вещи или события. По данным издания, именно это стало причиной отказа во въезде, так как все документы аргентинец подал вовремя и в соответствии с правилами.
«Когда мы почти получили визу, я предупреждал: «Диего, пожалуйста, не говори ничего о США», — рассказал Морла.
Газета отмечает, что Марадона собирался посетить США в марте, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу своей бывшей жены. Виза Марадоны была отозвана в 1994 году, тогда футболиста подозревали в употреблении наркотиков.