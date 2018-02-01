«В таком же стиле мы обыграли «Реал». Почеттино — о победе над «МЮ»

Источник: Советский спорт

Отметим, что хавбек лондонского клуба Кристиан Эриксен открыл счет на 11-й секунде матча.

Маурисио Почеттино заявил, что датчанин всегда был важной частью его команды, поэтому нисколько не удивлен его игрой.

«Эриксен провел великолепный матч, — сказал Почеттино. — Он является важным игроком «Тоттенхэма» не потому, что забил «Манчестер Юнайтед» и всячески обострял игру.

Кристиан — очень ценный футболист, который выполняет особую роль на поле. Он связывает полузащиту и атаку. Конечно, нам очень тяжело, когда мы не можем задействовать его в матче, — заявил наставник «шпор», чьи слова приводит talkSPORT.

Кстати, гол Эриксена мог и не состояться, если бы главный арбитр встречи Грэм Полл заметил, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн раньше времени пересек середину поля.

«Что касается игры, — продолжает тренер лондонского клуба, — то я могу сказать, что это было великолепно. Мы сыграли на высшем уровне. Вся команда заслужила похвалы. Думаю, в таком же стиле мы обыгали «Реал» (3:1) и «Ливерпуль» (4:1).

Конечно, «Манчестер Юнайтед» остается сильной командой, и доминировать над ними не так то просто. Но мы заслуженно выиграли три очка.