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22:20 (мск), источник: Советский спорт

«В таком же стиле мы обыграли «Реал». Почеттино — о победе над «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопросы СМИ после домашней победы над «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (2:0).

Источник: Советский спорт

Отметим, что хавбек лондонского клуба Кристиан Эриксен открыл счет на 11-й секунде матча.

Маурисио Почеттино заявил, что датчанин всегда был важной частью его команды, поэтому нисколько не удивлен его игрой.

«Эриксен провел великолепный матч, — сказал Почеттино. — Он является важным игроком «Тоттенхэма» не потому, что забил «Манчестер Юнайтед» и всячески обострял игру.

Кристиан — очень ценный футболист, который выполняет особую роль на поле. Он связывает полузащиту и атаку. Конечно, нам очень тяжело, когда мы не можем задействовать его в матче, — заявил наставник «шпор», чьи слова приводит talkSPORT.

Кстати, гол Эриксена мог и не состояться, если бы главный арбитр встречи Грэм Полл заметил, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн раньше времени пересек середину поля.

«Что касается игры, — продолжает тренер лондонского клуба, — то я могу сказать, что это было великолепно. Мы сыграли на высшем уровне. Вся команда заслужила похвалы. Думаю, в таком же стиле мы обыгали «Реал» (3:1) и «Ливерпуль» (4:1).

Конечно, «Манчестер Юнайтед» остается сильной командой, и доминировать над ними не так то просто. Но мы заслуженно выиграли три очка.

Не знаю, была ли эта лучшая победа «Тоттенхэма» на «Уэмбли», но уверен, что она вошла в историю. Это было фантастическое представление. Я поздравляю своих игроков, они это заслужили, — сказал аргентинец.

Тоттенхэм Хотспур 2:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
31.01.2018, 23:00 Зрители: 81978 основной раунд: 25-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
1′ Кристиан Эриксен 23
28′ Фил Джоунс 4
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Эрик Дайер 15
80′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
85′ 88′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
13′ 90′ Мусса Дембеле 19
Виктор Ваньяма 12
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг 73′
4 Фил Джоунс 38′
12 Крис Смоллинг
11 Антони Марсьяль
7 Алексис Санчес
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 63′
8 Хуан Мануэль Мата
6 Поль Погба 63′
27 Маруан Феллаини 70′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
6 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 9
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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