«В таком же стиле мы обыграли «Реал». Почеттино — о победе над «МЮ»
Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопросы СМИ после домашней победы над «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (2:0).
Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопросы СМИ после домашней победы над «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (2:0).
Отметим, что хавбек лондонского клуба Кристиан Эриксен открыл счет на 11-й секунде матча.
Маурисио Почеттино заявил, что датчанин всегда был важной частью его команды, поэтому нисколько не удивлен его игрой.
«Эриксен провел великолепный матч, — сказал Почеттино. — Он является важным игроком «Тоттенхэма» не потому, что забил «Манчестер Юнайтед» и всячески обострял игру.
Кристиан — очень ценный футболист, который выполняет особую роль на поле. Он связывает полузащиту и атаку. Конечно, нам очень тяжело, когда мы не можем задействовать его в матче, — заявил наставник «шпор», чьи слова приводит talkSPORT.
Кстати, гол Эриксена мог и не состояться, если бы главный арбитр встречи Грэм Полл заметил, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн раньше времени пересек середину поля.
«Что касается игры, — продолжает тренер лондонского клуба, — то я могу сказать, что это было великолепно. Мы сыграли на высшем уровне. Вся команда заслужила похвалы. Думаю, в таком же стиле мы обыгали «Реал» (3:1) и «Ливерпуль» (4:1).
Конечно, «Манчестер Юнайтед» остается сильной командой, и доминировать над ними не так то просто. Но мы заслуженно выиграли три очка.
Не знаю, была ли эта лучшая победа «Тоттенхэма» на «Уэмбли», но уверен, что она вошла в историю. Это было фантастическое представление. Я поздравляю своих игроков, они это заслужили, — сказал аргентинец.
|Тоттенхэм Хотспур
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2:0
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Юнайтед
|Маурисио Покеттино
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|9
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)