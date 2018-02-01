«Мы не сможем отстоять чемпионский титул». Конте — после поражения от «Борнмута»

Источник: Советский спорт

«Мы выкладываемся в каждом матче, и работаем не покладая рук, — сказал Конте, чьи слова приводит Sky Sports — Тем, кто недоволен моей работой, придется принять ситуацию такой, какая она есть.

Я расслаблен, потому что знаю, что справляюсь со своими обязанностями на отлично. Разумеется, я думаю о давлении со стороны, но это нормальные вещи для тренера. Особенно, если ты работаешь с «Челси», — сказал итальянец.

После этого матча «Челси» занимает 4-ю позицию в таблице премьер-лиги. Конте не стал лукавить и заявил, что у его команды нет шансов на победу в этом сезоне.

Сейчас, как отметил специалист, следует сосредоточиться на Лиге чемпионов и завоевать путевку в этот турнир по итогам сезона.

«У нас только один путь — бороться. Мы должны быть готовы к битве. Думаю, игроки прекрасно понимают, что в этом сезоне нам не отстоять чемпионский титул. «Челси» будет бороться за место в Лиге чемпионов.

Конечно, если мы начнем мечтать, не глядя реальности в глаза, то я скажу вам, что мы вновь станем чемпионами. Но я считаю, что нужно трезво смотреть на происходящее и понимать, что у нас только одна цель — попасть в Лигу чемпионов.

Что касается матча против «Борнмута», то соперник заслужил 3 очка. В этой игре было много борьбы. Мы пытались что-то сделать, но было непросто даже в первом тайме при счете 0:0.

Не буду оправдываться. Мы должны вернуться к работе, и понять, почему все сложилось таким образом", — заявил наставник «синих».