«Мы не сможем отстоять чемпионский титул». Конте — после поражения от «Борнмута»
Главный тренер лондонского клуба ответил на вопросы СМИ после поражения от «Борнмута» в домашнем матче 25-го тура АПЛ.
Главный тренер лондонского клуба ответил на вопросы СМИ после поражения от «Борнмута» в домашнем матче 25-го тура АПЛ.
«Мы выкладываемся в каждом матче, и работаем не покладая рук, — сказал Конте, чьи слова приводит Sky Sports — Тем, кто недоволен моей работой, придется принять ситуацию такой, какая она есть.
Я расслаблен, потому что знаю, что справляюсь со своими обязанностями на отлично. Разумеется, я думаю о давлении со стороны, но это нормальные вещи для тренера. Особенно, если ты работаешь с «Челси», — сказал итальянец.
После этого матча «Челси» занимает 4-ю позицию в таблице
Сейчас, как отметил специалист, следует сосредоточиться на Лиге чемпионов и завоевать путевку в этот турнир по итогам сезона.
«У нас только один путь — бороться. Мы должны быть готовы к битве. Думаю, игроки прекрасно понимают, что в этом сезоне нам не отстоять чемпионский титул. «Челси» будет бороться за место в Лиге чемпионов.
Конечно, если мы начнем мечтать, не глядя реальности в глаза, то я скажу вам, что мы вновь станем чемпионами. Но я считаю, что нужно трезво смотреть на происходящее и понимать, что у нас только одна цель — попасть в Лигу чемпионов.
Что касается матча против «Борнмута», то соперник заслужил 3 очка. В этой игре было много борьбы. Мы пытались
Не буду оправдываться. Мы должны вернуться к работе, и понять, почему все сложилось таким образом", — заявил наставник «синих».
Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб сыграет против «Барселоны».
|Антонио Конте
|Эдди Хоуи
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Проберт (Англия)