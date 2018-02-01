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22:02 (мск), источник: Советский спорт

«Мы не сможем отстоять чемпионский титул». Конте — после поражения от «Борнмута»

Главный тренер лондонского клуба ответил на вопросы СМИ после поражения от «Борнмута» в домашнем матче 25-го тура АПЛ.

Источник: Советский спорт

«Мы выкладываемся в каждом матче, и работаем не покладая рук, — сказал Конте, чьи слова приводит Sky Sports — Тем, кто недоволен моей работой, придется принять ситуацию такой, какая она есть.

Я расслаблен, потому что знаю, что справляюсь со своими обязанностями на отлично. Разумеется, я думаю о давлении со стороны, но это нормальные вещи для тренера. Особенно, если ты работаешь с «Челси», — сказал итальянец.

После этого матча «Челси» занимает 4-ю позицию в таблице премьер-лиги. Конте не стал лукавить и заявил, что у его команды нет шансов на победу в этом сезоне.

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Сейчас, как отметил специалист, следует сосредоточиться на Лиге чемпионов и завоевать путевку в этот турнир по итогам сезона.

«У нас только один путь — бороться. Мы должны быть готовы к битве. Думаю, игроки прекрасно понимают, что в этом сезоне нам не отстоять чемпионский титул. «Челси» будет бороться за место в Лиге чемпионов.

Конечно, если мы начнем мечтать, не глядя реальности в глаза, то я скажу вам, что мы вновь станем чемпионами. Но я считаю, что нужно трезво смотреть на происходящее и понимать, что у нас только одна цель — попасть в Лигу чемпионов.

Что касается матча против «Борнмута», то соперник заслужил 3 очка. В этой игре было много борьбы. Мы пытались что-то сделать, но было непросто даже в первом тайме при счете 0:0.

Не буду оправдываться. Мы должны вернуться к работе, и понять, почему все сложилось таким образом", — заявил наставник «синих».

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский клуб сыграет против «Барселоны».

Челси 0:3
Первый тайм: 0:0
Борнмут
31.01.2018, 22:45 Зрители: 41464 основной раунд: 25-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эдди Хоуи
Голы
13 Каллум Уилсон (Дж. Айб) 51′
19 Джуниор Станислас (К. Уилсон) 64′
5 Натан Аке 67′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
Родригес Педро 11
Эден Азар 10
28′ Андреас Кристенсен 27
Антонио Рюдигер 2
65′ Давиде Дзаппакоста 21
Каллум Хадсон-Одои 70
54′ Росс Баркли 8
77′ Сеск Фабрегас 4
27 Асмир Бегович
2 Саймон Фрэнсис
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
5 Натан Аке
24 Райан Фрэйзер
4 Дэн Гослинг
16 Льюис Кук
33 Джордон Айб 83′
7 Марк Пью
19 Джуниор Станислас 71′
17 Джошуа Кинг
13 Каллум Уилсон 90′
31 Лис Муссе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
8 Угловые 5
5 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Проберт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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