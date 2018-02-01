Марез пропускает тренировки «Лестера» из-за несостоявшегося перехода в «Сити»

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Так 26-летний алжирец выражает своё недовольство сорвавшимся трансфером в «Манчестер Сити».

Полузащитник был расстроен тем, что не смог присоединиться к «горожанам». Он пропустил уже два тренировочных занятия подряд и не попал в заявку на игру с «Эвертоном» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Это четвёртое трансферное окно, когда руководство “Лестера” говорит, что позволит ему уйти. Рияд уверен, он сделал всё, что было в его силах для этого клуба», — приводит слова одного из друзей Мареза Sky Sports.