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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Марез пропускает тренировки «Лестера» из-за несостоявшегося перехода в «Сити»

Хавбек «Лестера» Рияд Марез бойкотирует тренировки команды.

Источник: Reuters

Так 26-летний алжирец выражает своё недовольство сорвавшимся трансфером в «Манчестер Сити».

Полузащитник был расстроен тем, что не смог присоединиться к «горожанам». Он пропустил уже два тренировочных занятия подряд и не попал в заявку на игру с «Эвертоном» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Это четвёртое трансферное окно, когда руководство “Лестера” говорит, что позволит ему уйти. Рияд уверен, он сделал всё, что было в его силах для этого клуба», — приводит слова одного из друзей Мареза Sky Sports.

Напомним, 31 января «Сити» сделал «Лестеру» финальное предложение о трансфере Мареза. Оно включало £ 65 млн (около € 74 млн) и одного игрока «горожан», но «лисы» отказались продавать футболиста.

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