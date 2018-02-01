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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с лондонским клубом. Об этом «канониры» сообщили официально.

Отмечается, что футболист сборной Германии подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Предыдущее соглашение Озила истекало летом 2018 года.

Озил перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. В составе лондонской команды 29-летний полузащитник провёл 182 матча, забил 36 голов и сделал 61 голевую передачу.

Вместе с «Арсеналом» Озил по три раза выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. В 2014 году в составе сборной Германии стал чемпионом мира.

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