В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с лондонским клубом. Об этом «канониры» сообщили официально.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил продлил контракт с лондонским клубом. Об этом «канониры» сообщили официально.
Отмечается, что футболист сборной Германии подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Предыдущее соглашение Озила истекало летом 2018 года.
Озил перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. В составе лондонской команды 29-летний полузащитник провёл 182 матча, забил 36 голов и сделал 61 голевую передачу.
Вместе с «Арсеналом» Озил по три раза выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. В 2014 году в составе сборной Германии стал чемпионом мира.