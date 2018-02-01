«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом

Отмечается, что футболист сборной Германии подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Предыдущее соглашение Озила истекало летом 2018 года.

Озил перешёл в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году. В составе лондонской команды 29-летний полузащитник провёл 182 матча, забил 36 голов и сделал 61 голевую передачу.