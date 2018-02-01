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19:43 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» трижды отыгрался в матче с клубом ФНЛ

Алматинский «Кайрат» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции провел товарищеский матч с «Динамо» из Санкт-Петербурга, представляющим ФНЛ России, пишет Sports.kz.

Первый тайм алматинцы начали в следующем составе: Плотников, Вороговский, Лунин, Соколенко, Парагульгов, Элек, Исаэль, Исламхан, Швырев, Анене.

Ужа на 14-й минуте счет открыл Максим Барсов, однако ближе к завершению первой половины его сравнял Чума Анене, а перед свистком на перерыв Барсов оформил дубль. Таким образом, первая половина завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян.

На второй тайм «народная команда» обновила состав: Покатилов, Суюмбаев, Алип, Гогуа, Куантаев, Абикен, Нурмугамет, Парагульгов, Куат, Аршавин, Анене. Казахстанцам удалось довольно быстро выровнять положение, помог это сделать гол Исламбека Куата, после чего россияне в третий раз вышли вперед благодаря голу Фёдора Дворникова, на что нашелся ответ у Андрея Аршавина. Итог — 3:3.

Стоит также отметить, что на замену ближе к концовке вышел ганский защитник Гидеон Баа, он приехал из американского «Нью-Йорк Ред Буллз» и проходит просмотр.

Напомним, ранее команда Карлоса Алоса встречалась с болгарским «Лудогорецом», по итогам встречи одержав волевую победу со счетом 3:2, уступая по ее ходу — 0:2. 4 февраля «кайратовцы» сыграют с сербским «Вождовацем».

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