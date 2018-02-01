Феллайни из-за травмы может пропустить 6−8 недель

Источник: Reuters

Феллайни из-за травмы был вынужден покинуть поле в матче 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) спустя лишь семь минут после своего появления на поле во втором тайме.

30-летний футболист мог повредить медиальной связки в связи с чем ему может понадобиться операция. В этом случае на восстановление Феллайни нужно будет 6−8 недель.