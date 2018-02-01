В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Феллайни из-за травмы может пропустить 6−8 недель
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может оказаться в лазарете на срок до двух месяцев, сообщает ESPN GB.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может оказаться в лазарете на срок до двух месяцев, сообщает ESPN GB.
Феллайни
30-летний футболист мог повредить медиальной связки в связи с чем ему может понадобиться операция. В этом случае на восстановление Феллайни нужно будет 6−8 недель.
В нынешнем сезоне бельгийский хавбек сыграл за «МЮ» в 16 матчах во всех турнирах, пропустив