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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Феллайни из-за травмы может пропустить 6−8 недель

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может оказаться в лазарете на срок до двух месяцев, сообщает ESPN GB.

Источник: Reuters

Феллайни из-за травмы был вынужден покинуть поле в матче 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) спустя лишь семь минут после своего появления на поле во втором тайме.

30-летний футболист мог повредить медиальной связки в связи с чем ему может понадобиться операция. В этом случае на восстановление Феллайни нужно будет 6−8 недель.

В нынешнем сезоне бельгийский хавбек сыграл за «МЮ» в 16 матчах во всех турнирах, пропустив из-за травмы продолжительное время осенью прошлого года.

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