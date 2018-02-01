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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро

«Ман Сити» и «Арсенал» потратились, а «Челси» заработал.

Источник: Reuters

Самый простой способ получить представление о какой-то сумме — сравнить её. Цифра в 463 млн евро кажется оглушительной, но, может быть, она ничем не отличается от прошлогодних зимних трат?
Так вот, в прошлом году все клубы высшего английского дивизиона зимой суммарно потратили на новичков 276 млн евро. Зимой 2016 года — 253 млн. Зимой 2015 года — около 160 млн. И нынешние 463 млн снова оглушают.

Как это возможно

Понятный порядок цифр: предыдущий скачок трат на треть (от 160 до 250 млн) был связан с вступление в силу нового телеконтракта. Как обычно, клубы отреагировали на увеличение доходов не мгновенными покупками, а с задержкой примерно на год. Так вот, полтора года назад в Англии соглашение о правах на трансляции матчей было снова обновлено. По условиям последней сделки АПЛ от продажи матчей на внутреннем рынке и в другие страны за три года получает больше девяти млрд евро: пять от Sky и BT, остальное от телеканалов по всему миру. Отсюда резкий рост трат.

Две трети этих средств (почти 300 млн евро) ушли за пределы Англии: за футболистов из других чемпионатов. 170 млн перешли от одних клубов АПЛ другим клубам АПЛ. Кстати, в плане продаж для Англии эта зима тоже рекордная. Совокупный доход АПЛ от продажи футболистов составил 370 млн евро, так что итоговый чистый убыток невелик. А теперь перейдём к командам.

Ушли в минус: «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» и другие

«Ман Сити» тратит на оборону больше, чем многие государства. На этот раз куплен всего один защитник, Эмерик Лапорт, но за 65 млн евро. Кажется, Гвардиоле нужно, чтобы у него в обороне были четыре плеймейкера. Эльяким Мангала был больше не нужен и отправился в аренду в «Эвертон».

«Тоттенхэм» совершил сделку в своём стиле: заплатил за топ-игрока небольшие деньги. Лукас Моура характеристиками отличается от всей группы атаки Маурисио Почеттино. Футболист, который не только пасует между линиями, но и тащит мяч на дриблинге и ищет пространство на фланге, сделает атаку ещё более вариативной. Всё это обошлось клубу всего в 28 млн евро.

«Арсенал» попал в этот список, но на самом деле его чистый убыток по итогам зимнего трансферного окна составил всего 12 млн евро. Покупку Пьер-Эмерика Обамейянга за 65 млн смягчили продажи Тео Уолкотта, Оливье Жиру и Франсиса Коклена. Ну и на фоне радости от того, что Арсен Венгер наконец-то потратился, немного теряются другие насущные проблемы. Например, с качеством защитников.

«Эвертон» отдал Росса Баркли, но купил Дженка Тосуна — фактурного нападающего, которого не хватало после ухода Лукаку — и Уолкотта. Аренда Мангала вряд ли поможет решить проблемы с защитой, но она по крайней мере ничего не стоит. Убытки Эвертона составили около 30 млн евро.

Сразу несколько клубов по итогам окна ушли в минус на сумму от пяти до 20 млн: «Сток», «Кристал Пэлас», «Суонси», «Уотфорд», «Вест Бромвич», «Брайтон», «Хаддерсффилд».

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Вышли в плюс: «Челси», «Ливерпуль»

«Челси» уже давно ведёт себя на трансферном рынке не так, как в начале эры Абрамовича. Стереотипы устарели. После «покупки» титулов в первые годы (это формулировка Жозе Моуринью, если что) клуб изменил стратегию. У «Челси» традиционно короткая скамейка запасных, в которой ценен каждый игрок. Конфликты Антонио Конте с Диего Костой и Давидом Луисом сделали обойму недостаточной, и зимой команда вышла на рынок. Но сделала всё грамотно.

Росс Баркли, Оливье Жиру и Эмерсон суммарно стоили столько же, сколько «Сити» потратил на одного Кайла Уокера. Обойма увеличилась, у Альваро Мораты появился подходящий под тактику Конте конкурент. А продажа Диего Косты «Атлетико» ещё и позволила выйти в плюс по итогам окна на 16 млн евро.

«Ливерпуль» сделал то, о чём последние пару лет мечтали болельщики: купил по-настоящему дорогого центрального защитника. Правда, не факт, что настолько же надёжного, насколько и дорогого. Это явно попытка решить хроническую проблему — вот только окончательный выбор скаутов немного удивил. С другой стороны, ван Дейк — игрок с хорошим первым пасом, а это принципиально важное для позднего Клоппа умение.

Но «Ливерпуль» есть «Ливерпуль», поэтому на одного покупку в «Саутгемптоне» традиционно приходится одна продажа лидера. Филиппе Коутиньо просился в «Барселону» целый год и наконец напросился — теперь Эрнесто Вальверде предстоит придумать, куда поставить бразильца в идеально сбалансированной команде. После его продажи чистая выручка «Ливерпуля» по итогам окна составила 40 млн евро.

Другие клубы, которые закончили трансферный период с прибылью: «Саутгемптон», «Вест Хэм». С «Сатугемптоном» всё ясно, клуб получил свою обычную дань, а часть денег потратил на Гвидо Каррильо у «Монако». «Вест Хэм» заработал на продаже Андре Айю в «Суонси».

Сделали всё бесплатно: «МЮ», «Ньюкасл», «Бёрнли»

«МЮ» совершил самый эпичный обмен в истории АПЛ, после чего успокоился. Всё честно: Моуринью ещё осенью говорил, что на некоторых позициях у него переизбыток игроков. Плюс обмена с «Арсеналом» очевиден: даже если оба футболиста не оправдают надежд в новых клубах, они получили новую мотивацию. Этого явно не хватало и Санчесу, и Мхитаряну.

Рафа Бенитес получил ещё одного вратаря, а также бровочника Кенеди и пока травмированного Ислама Слимани — бесплатно, все трое пришли в аренду. Слимани выглядит очевидным усилением, игроки такого типа у испанского тренера обычно приживаются.

«Бёрнли» тоже не потратил ни копейки, но при этом взял до конца сезона Жоржа Кевина Нкуду в «Тоттенхэме» (в теории, атлетичный быстрый игрок с неплохим дриблингом, но пока не заиграл). И за неустановленную пока сумму купил Аарона Леннона у «Эвертона». Для бей-беги стиля Шона Дайча оба трансфера выглядят разумными.

Проспали зиму: «Борнмут»

Главного скаута «Борнмута» зовут Стив Гритт. Спортивного директора — Мел Мэчайн. Всё, что вам нужно о них знать — они не слишком много работали в январе.

Что ещё нужно знать

Все эти безумные деньги были потрачены на покупку всего лишь 72 футболистов. Это в два раза меньше, чем в среднем за последние пять лет. Суммы растут, а количество переходов в АПЛ сокращается. Средняя стоимость перехода в Англии составила 6,5 млн евро. Ещё несколько лет назад, когда Мата переходил в «МЮ», а Матич в «Челси», средняя стоимость одного трансфера недотягивала и до одного миллиона. Рост цен на игроков почти в семь раз за четыре года — вот новая реальность, с которой столкнулись клубы АПЛ. Они могут себе это позволить. Правда, клубы в остальных странах — нет. Из 10 самых дорогих покупок зимы в Европе семь совершили английские клубы.

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