Трансферный дедлайн: многоходовка в пользу Обамеянга

Источник: Газета.Ру

Суперкомбинация на троих

Главным трансферным процессом зимнего окна в Европе стала трехходовка, в которой были задействованы два клуба Английской премьер-лиги — «Арсенал» и «Челси» — и дортмундская «Боруссия». В лучших традициях жанра все разрешилось в последний день.

Все началось с нежелания Пьер-Эмерика Обамеянга оставаться в «Боруссии». Четыре с половиной года в немецком клубе, 98 голов в Бундеслиге, титул лучшего бомбардира прошлого сезона в ожесточенной борьбе с Робертом Левандовски из «Баварии» и отсутствие каких-либо трофейных перспектив пресытили габонского форварда.

Мечты о мадридском «Реале» или возвращении в «Милан», где он начинал европейскую карьеру, так и остались мечтами, а вот нещадно критикуемый и сдавший позиции лондонский «Арсенал» ухватился за возможность подписать топ-форварда, какого в команде не было если не со времен Тьерри Анри, то уж точно с момента ухода за медалью АПЛ Робина ван Перси.

С самим нападающим «канониры» договорились быстро и легко, сумма трансфера в 63 млн фунтов также не была для них проблемой, но оставалось одно препятствие: «шмели» отказались отпускать бойкотировавшего тренировки Обамеянга, если не найдут ему замену на острие атаки.

Этой заменой стал бельгийский нападающий Миши Батшуайи, который несмотря на свой класс, не был нужен Антонио Конте в «Челси».

Итальянский специалист имеет к форвардам особые требования, и Батшуайи под них не подходит. «Синие» сами отчаянно искали игрока под видение своего наставника в это окно, то заглядываясь на Энди Кэрролла и на Питера Крауча, то не договариваясь о контракте с Эдином Джеко.

В итоге новым «таргементом» «Челси» будет Оливье Жиру, которого «Арсенал» согласился отпустить, чтобы подписать Обамеянга. Клуб Романа Абрамовича заплатил чуть меньше двух десятков миллионов фунтов и дал добро на аренду Батшуайи в Дортмунд.

Таким образом громкая комбинация с участием трех топ-клубов, одной суперзвезды и двух просто очень сильных нападающих нашла свое логическое завершение.

Все остались довольны: «Дортмунд» получил большие деньги и нашел какую-никакую замену потере, «Челси» разменял ненужного форварда на нужного, а «Арсенал» серьезно усилил состав зимой, к тому же воссоздав суперсвязку Мхитарян — Обамеянг, которая жгла в Германии несколько лет назад.

Четыре окна ада Мареза

Пока фотографии улыбающегося Обамеянга разлетались по глобальной сети, вингеру «Лестера» Рияду Марезу было не до смеха. Алжирский лидер «лис» в очередной раз не смог покинуть стан бывшего чемпиона Англии, причем случай этого окна оказался для него самым болезненным.

Руководство «Лестера» не отпустило своего лучшего и самого звездного игрока в безоговорочно лидирующий в чемпионате с 15-очковым отрывом «Манчестер Сити», который сделал четыре предложения о переходе игрока, остановившись на сумме в 65 млн фунтов, куда входили права на неназванного игрока.

При этом «Лестер» был твердо намерен получить за алжирского полузащитника космические 90−95 млн фунтов, но «горожане» вышли из переговоров.

Для Мареза решение клубного руководства стало настоящим ударом, так как футболист чувствует себя обманутым. Настолько, что не появился на предыгровой тренировке перед матчем с «Эвертоном», а в самой игре, состоявшейся 31 января не присутствовал даже в заявке. Без него «Лестер» уступил — 1:2.

Впрочем, понять Рияда можно. Руководство клуба уговорило его остаться после чемпионского сезона-2015/16, чтобы сохранить стабильность, хотя предметный интерес к вингеру был у почти всех топ-клубов АПЛ.

Марез остался, а вот другой важнейший «кирпичик» чемпионского состава Нголо Канте был продан в «Челси», и без него «Лестер» сильно сдал.

При этом по ходу сезона алжирца убедил не менять команду выход в плей-офф Лиги чемпионов, где «лисы» в итоге добрались до четвертьфинала.

Перед началом нынешнего сезона Марез, апеллируя к обещанию руководства не препятствовать его уходу, подал запрос на трансфер, однако переговоры «Лестера» с итальянской «Ромой» так и не увенчались успехом, несмотря на предложенные римлянами 32 млн фунтов.

И если Мареза в другой клуб не отпустили, то еще один творец чемпионской сказки «лис» Дэниэл Дринкуотер преспокойно отправился в тот же «Челси», что и Канте годом ранее.

«Ман Сити» решил приобрести Мареза, когда травму связок голеностопа в одном из последних матчей получил немецкий вингер клуба Лерой Сане. Самого алжирца захватила в первую очередь возможность поработать с Хосепом Гвардиолой, и он снова подал запрос на трансфер.

Очередной срыв переговоров привел игрока в состояние подавленности. Об этом сообщили британские СМИ, ссылаясь на близкого друга Мареза.

Интересно, что его агентом является Чики Бегиристайн, который также ведет дела Фелипе Коутиньо, чья трансферная сага этой зимой завершилась переездом в Барселону. Стоит ожидать, что эти полгода станут для Мареза последними в «Лестере», куда бы он в итоге ни перешел летом.

Скромный Лукас

На фоне этих историй остальные трансферы в АПЛ остались как-то в тени, хотя «Тоттенхэм», например, усилился бразильским вингером Лукасом Моурой, являющимся кандидатом на поездку на чемпионат мира в Россию.

Переход игрока обошелся «шпорам» в €28,4 млн, причем в игроке лично был заинтересован главный тренер команды Маурисио Почеттино.

Для «ПСЖ» эти деньги очень важны, так как клубу необходимо выручить порядка €80 млн с продаж игроков до конца летнего трансферного окна, чтобы не нарушить правила Финансового фэйр-плей после прошлогодних покупок Неймара и Килиана Мбаппе.

Кроме того, в «Суонси» и «Вест Хэма» за €22,8 млн перешел Андре Айю, который теперь воссоединится с братом Джорданом. В свое время ни вместе зажигали в «Марселе».

«Ньюкасл» взял у «Лестера» в аренду не проходящего в состав алжирского форварда Ислама Слимани, а «Эвертон» пополнил ряды, также на правах аренды, ненужным Гвардиоле в «Ман Сити» защитником Элиакимом Мангаля.

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Брюссельская икра «Спартака»

Московский «Спартак» не ограничился арендой Николы Максимовича из «Наполи» и купил у бельгийского «Андерлехта» в последний день европейского трансферного окна плеймейкера Софьяна Ханни.

Полузащитник сборной Алжира забивал в Лиге чемпионов и Лиге Европы в последние два сезона в ворота «Ростова», «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» и должен стать безусловным усилением для красно-белых, той самой «икрой», о которой когда-то говорил Леонид Федун.

При этом «Спартак» смог удержать в составе лидеров своей атаки Квинси Промеса и Зе Луиша, по которым в клуб поступали предложения из АПЛ до самого закрытия рынка.

Смолов в ожидании

«Я принял решение не переходить в другую российскую команду этой зимой. Во-первых, это было бы не совсем правильным по отношению к моему нынешнему клубу — у нас всего одно очко отставания в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Во-вторых, я провел в Краснодаре два с половиной отличных года, и считаю, что клуб вправе получить достойную компенсацию за мой переход, особенно если речь идет о конкурентах. Когда я понял, что этого может не произойти, то попросил руководство и агентов прекратить любые переговоры на эту тему.

Но главным мотивом было то, что этот переход мог бы помешать мне реализовать мечту — попробовать себя в одном из сильных европейских чемпионатов. Этой зимой велось много переговоров, но так и не поступило предложения, которое было бы приемлемым для клуба и меня.

Я продолжу трудиться и играть в «Краснодаре», чтобы помочь команде добиться результата и хорошо подготовиться к чемпионату мира, а летом буду ждать предложения, которое устроит «Краснодар» и будет соответствовать моим целям, — опубликовал официальный сайт «Краснодара» в последний день трансферного окна заявление Федора Смолова.

Болельщики и даже специалисты уже поспешили раскритиковать лучшего бомбардира РФПЛ двух последних сезонов и лидера сборной России, кивая на испорченность поколения футболистов страны из-за пресловутого лимита на легионеров.

Впрочем, в данном случае такая критика вряд ли уместна. Смолов действительно давно хочет уехать за рубеж и был согласен на переход в «Вест Хэм», но «молотобойцы» не смогли предложить «Краснодару» условий, которые устраивали бы клуб Сергея Галицкого, а в занимающем место в зоне вылета «Суонси» не захотел играть уже сам Федор.

Теперь для нападающего моментом истины в карьере должен стать грядущий чемпионат мира. Е.

сли Смолов сыграет на нем на своем уровне и покажет что-то подобное его перфомансу в товарищеском матче со сборной Испании, когда он забил два шикарных гола в ворота Давида де Хеа, его мечта осуществится.

Можно не сомневаться, что Галицкий и сотрудники «Краснодара» не исполнят в отношении своей главной звезды фокус руководства «Лестера».

Новый этап Бартры

Довольно интересным оказался и не самый заметный переход испанского защитника Марка Бартры из дортмундской «Борусси» в «Бетис».

Именно Бартра был единственным игроком, пострадавшим во время печально знаменитого теракта с автобусом клуба перед матчем плей-офф Лиги чемпионов. Считается, что защитник так и не оправился от этой истории, хотя в нынешнем сезоне на его счету пара десятков матчей за «шмелей» во всех турнирах и четыре забитых мяча.

В любом случае его переход в «Бетис» интересен тем, что наставнику команды Кике Сетьенну, строящему яркую комбинационную игру, основанную на владении мячом, как раз нужен был защитник с качественным пасом.