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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Спортинг» отпустил защитника перед матчами с «Астаной» в плей-офф Лиги Европы

Защитник лиссабонского «Спортинга» Хонатан Сильва перешел в итальянскую «Рому». Римский клуб арендовал аргентинского футболиста до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

«Я очень рад, что присоединился к такому клубу как “Рома”, это невероятно. Я очень мотивирован и хочу внести свой вклад в игру команды», — сказал аргентинец.

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23-летний Сильва является воспитанником «Эстудиантеса». В «Спортинг» он перебрался летом 2014 года. В сезоне-2016/17 защитник выступал на правах аренды за «Бока Хуниорс». На счету Сильвы также два матча в составе сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Сильва провел в чемпионате Португалии шесть матчей, из которых четыре в стартовом составе.

Напомним, «Спортинг» является соперником «Астаны» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 15 февраля в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Португалии.

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