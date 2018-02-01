«Спортинг» отпустил защитника перед матчами с «Астаной» в плей-офф Лиги Европы

«Я очень рад, что присоединился к такому клубу как “Рома”, это невероятно. Я очень мотивирован и хочу внести свой вклад в игру команды», — сказал аргентинец.

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23-летний Сильва является воспитанником «Эстудиантеса». В «Спортинг» он перебрался летом 2014 года. В сезоне-2016/17 защитник выступал на правах аренды за «Бока Хуниорс». На счету Сильвы также два матча в составе сборной Аргентины.

В нынешнем сезоне Сильва провел в чемпионате Португалии шесть матчей, из которых четыре в стартовом составе.