Неймар заставит «Барселону» расплатиться

Источник: Reuters

По информации источника, бразилец попытается заставить каталонцев выплатить ему вторую часть бонуса, который был ему обещан за подписание нового контракта в 2016 году. Сумма должна была попасть на счета Неймара в два этапа, однако второй перевод не состоялся из-за перехода форварда во французскую команду. Бразилец считает, что он потерял около 30 миллионов евро, которые «Барселона» была обязана выплатить.

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Каталонцы, в свою очередь, выступают против перевода денег, потому что Неймар сам разорвал контракт ради трансфера в ПСЖ. Клуб также указывает на то, что из-за этого понес убытки на 75 миллионов евро, и подал встречный иск.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. В составе каталонцев он выступал четыре года, выиграв дважды чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.