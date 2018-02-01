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08:58 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Матье принес «Спортингу» победу в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Спортинг» нанес поражение «Витории» (Гимарайнш) в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 83-й минуте отличился Жереми Матье.

«Спортинг», в активе которого 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая на один балл «Порту», у которого есть игра в запасе. «Витория» с 26 очками идет девятой.

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