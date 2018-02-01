Гол Матье принес «Спортингу» победу в матче чемпионата Португалии

Встреча, состоявшаяся в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 83-й минуте отличился Жереми Матье.

«Спортинг», в активе которого 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата, опережая на один балл «Порту», у которого есть игра в запасе. «Витория» с 26 очками идет девятой.