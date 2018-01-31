Уничтожили Моуринью на первой минуте! «Тоттенхэм» разделался с «МЮ» на «Уэмбли»
«Тоттенхэм» на «Уэмбли» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» на «Уэмбли» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.
О тотальном деклассировании второй команды Англии — в репортаже «Советского спорта».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОУРЫ В ПЕРЕРЫВЕ
«Тоттенхэм» в последний день зимнего трансферного окна подписал полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуру, глубоко законсервированного во Франции. Хавбека не успели заявить до матча АПЛ, потому и представили в перерыве игры на глазах у забитого почти до отказа «Уэмбли». Будний день, послерабочее время, не самая теплая погода — и все это не причина пропустить матч против «МЮ» и воочию увидеть нового футболиста.
В основе «Тоттенхэма» все те же. Пиковые Алли, Кейн и Эриксен, надежные Дембеле, Дайер и Льорис, перспективные Триппьер, Давидсон и Дэвис. «Шпоры» настолько органичны, что у них, пожалуй, и лишних футболистов с обойме нет. Даже Ламела, больше времени проведший на больничной койке, чем не газоне, показывал в этом сезоне интересный футбол. В случае победы, лондонцы сокращали отрыв от «МЮ» до пяти очков.
Гости же приехали в составе необычном.
«ТОТТЕНХЭМ» СКОПИРОВАЛ «МЮ» И ЗАУГУКАЛ АЛЕКСИСА
«Тоттенхэм» последние три года просто прекрасен. И голы у него получаются весьма изящными. Вот хозяева, на время переехавшие на «Уэмбли», испортили настроение сопернику моментально после стартового свистка. Разыграли «шпоры» мяч в центре, затем Дайер забросил в штрафную на Кейна, тот скинул на Алли, а Дели
Скорости конечно бешеные. Будто крылья у каждого из футболистов в обеих командах. Алексис хорош, но уже видно, что в «МЮ» он будет действовать глубже, чем в «Арсенале». Санчес не только разгонял атаки, но и местами исполнял глубинного плеймейкера. Чилиец частично даже выдавливал Марсьяля с фланга и потому пытался казаться вездесущим. В «Юнайтед» перетягивание одеяла на себя чревато. Как к этому отнесется Жозе Моуринью? Санчеса трибуны встречали гулом. Это и понятно, еще неделю назад для болельщиков «Тоттенхэма» он был ненавистным игроком «Арсенала».
И Кейн, и Алли, и Эриксен, и Сон, и даже Дембеле — вперед ходили постоянно. И ведь не стоял автобусом «Тоттенхэм», но и не летел вперед сломя голову. Команда Маурисио Почеттино действовала в неудобной для соперника манере, в моменте даже копируя «Юнайтед», который всей командой вжался в свою половину.
Ну и похоже все решено! Разорвали хозяева оборону «Манчестера»! Эриксен идеально нашел пасом Триппьера, а тот прострелил в штрафную, где Джонс классно в ближнюю «девятку» положил гол в свои ворота. Замкнул так замкнул англичанин! Де Хеа конечно же без шансов. Полчаса, преимущество в два гола и безошибочная игра «Тоттенхэма» — что делать «МЮ»? Заменами надо бы встряхнуть команду, перестановками. И не ждать перерыва. Но португальский тренер лишь дотерпел до 43-й минуты и ушел в раздевалку, его команда мучилась еще пару минут и проследовала за ним.
ПОЧЕТТИНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
Десять минут после перерыва «Тоттенхэм» побегал по привычке вперед, мог дважды забить и закончить вообще все, а затем отдал инициативу и мяч «Манчестер Юнайтед». Сознательно. Прагматичный ход — заставить «МЮ» позиционно атаковать, а с этим у команды проблемы. Потому долго это не продлилось, и «шпоры» вновь завладели этой игрой. Еще парочка моментов и нет третьего гола.
Вынужденная и последняя замена у гостей — за 20 минут до конца встречи. Эррера сменил Феллайни, явно не вошедшего в эту игру. Потому что травма и продолжать через боль уже невозможно.
Ну, а «Тоттенхэм» в этот вечер был командой будто с другой планеты. Такие и «Реал» обыгрывали в Лиге чемпионов, и «Манчестер Сити» Гвардиолы (в прошлом сезоне), и вообще вырастили за пару лет чуть ли не полсостава для сборной Англии. Возможно Почеттино перерос этот клуб и даже АПЛ. Кто знает, вдруг дальше его ждет
|Тоттенхэм Хотспур
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2:0
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Юнайтед
|Маурисио Покеттино
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|9
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)