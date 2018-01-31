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01:43 (мск), источник: Советский спорт

Уничтожили Моуринью на первой минуте! «Тоттенхэм» разделался с «МЮ» на «Уэмбли»

«Тоттенхэм» на «Уэмбли» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

О тотальном деклассировании второй команды Англии — в репортаже «Советского спорта».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОУРЫ В ПЕРЕРЫВЕ

«Тоттенхэм» в последний день зимнего трансферного окна подписал полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуру, глубоко законсервированного во Франции. Хавбека не успели заявить до матча АПЛ, потому и представили в перерыве игры на глазах у забитого почти до отказа «Уэмбли». Будний день, послерабочее время, не самая теплая погода — и все это не причина пропустить матч против «МЮ» и воочию увидеть нового футболиста.

В основе «Тоттенхэма» все те же. Пиковые Алли, Кейн и Эриксен, надежные Дембеле, Дайер и Льорис, перспективные Триппьер, Давидсон и Дэвис. «Шпоры» настолько органичны, что у них, пожалуй, и лишних футболистов с обойме нет. Даже Ламела, больше времени проведший на больничной койке, чем не газоне, показывал в этом сезоне интересный футбол. В случае победы, лондонцы сокращали отрыв от «МЮ» до пяти очков.

Гости же приехали в составе необычном. Во-первых, это Алексис. Во вторых, это Матич, которому неплохо было бы дать отдохнуть. В-третьих, это очередное не самое надежное сочетание центральных защитников Джонс-Смоллинг. А ведь эти ребята в команде еще со времен сэра Алекса Фергюсона! Но никто из них не сильнее того же Байи, который эту встречу пропускал из-за повреждения.

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«ТОТТЕНХЭМ» СКОПИРОВАЛ «МЮ» И ЗАУГУКАЛ АЛЕКСИСА

«Тоттенхэм» последние три года просто прекрасен. И голы у него получаются весьма изящными. Вот хозяева, на время переехавшие на «Уэмбли», испортили настроение сопернику моментально после стартового свистка. Разыграли «шпоры» мяч в центре, затем Дайер забросил в штрафную на Кейна, тот скинул на Алли, а Дели каким-то сказочным образом выкатил на линию вратарской, где Эриксен не испортил магии атаки. Он, как и партнеры, решил все в касание, переправив мяч в дальний угол мимо де Хеа. Все было сделано невероятно легко.

Скорости конечно бешеные. Будто крылья у каждого из футболистов в обеих командах. Алексис хорош, но уже видно, что в «МЮ» он будет действовать глубже, чем в «Арсенале». Санчес не только разгонял атаки, но и местами исполнял глубинного плеймейкера. Чилиец частично даже выдавливал Марсьяля с фланга и потому пытался казаться вездесущим. В «Юнайтед» перетягивание одеяла на себя чревато. Как к этому отнесется Жозе Моуринью? Санчеса трибуны встречали гулом. Это и понятно, еще неделю назад для болельщиков «Тоттенхэма» он был ненавистным игроком «Арсенала».

«Шпоры» смотрелись многофункциональнее. Команда использовала в атаке вообще всех кого можно в отличие от «МЮ», выталкивающего к воротам только Лукаку.

И Кейн, и Алли, и Эриксен, и Сон, и даже Дембеле — вперед ходили постоянно. И ведь не стоял автобусом «Тоттенхэм», но и не летел вперед сломя голову. Команда Маурисио Почеттино действовала в неудобной для соперника манере, в моменте даже копируя «Юнайтед», который всей командой вжался в свою половину.

Ну и похоже все решено! Разорвали хозяева оборону «Манчестера»! Эриксен идеально нашел пасом Триппьера, а тот прострелил в штрафную, где Джонс классно в ближнюю «девятку» положил гол в свои ворота. Замкнул так замкнул англичанин! Де Хеа конечно же без шансов. Полчаса, преимущество в два гола и безошибочная игра «Тоттенхэма» — что делать «МЮ»? Заменами надо бы встряхнуть команду, перестановками. И не ждать перерыва. Но португальский тренер лишь дотерпел до 43-й минуты и ушел в раздевалку, его команда мучилась еще пару минут и проследовала за ним.

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ПОЧЕТТИНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ТОП-ТРЕНЕРА

Десять минут после перерыва «Тоттенхэм» побегал по привычке вперед, мог дважды забить и закончить вообще все, а затем отдал инициативу и мяч «Манчестер Юнайтед». Сознательно. Прагматичный ход — заставить «МЮ» позиционно атаковать, а с этим у команды проблемы. Потому долго это не продлилось, и «шпоры» вновь завладели этой игрой. Еще парочка моментов и нет третьего гола.

Вынужденная и последняя замена у гостей — за 20 минут до конца встречи. Эррера сменил Феллайни, явно не вошедшего в эту игру. Потому что травма и продолжать через боль уже невозможно. Судьба-злодейка насолила Моуринью не только по счету, но и кадрово. Непруха! Можно в принципе уходить в раздевалку снова.

Ну, а «Тоттенхэм» в этот вечер был командой будто с другой планеты. Такие и «Реал» обыгрывали в Лиге чемпионов, и «Манчестер Сити» Гвардиолы (в прошлом сезоне), и вообще вырастили за пару лет чуть ли не полсостава для сборной Англии. Возможно Почеттино перерос этот клуб и даже АПЛ. Кто знает, вдруг дальше его ждет какое-то сумасшедшее повышение? И на новый стадион «Тоттенхэма» он уже свою команду не выведет.

Тоттенхэм Хотспур 2:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
31.01.2018, 23:00 основной раунд: 25-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
1′ Кристиан Эриксен 23
28′ Фил Джоунс 4
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Эрик Дайер 15
80′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
85′ 88′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
13′ 90′ Мусса Дембеле 19
Виктор Ваньяма 12
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг 73′
4 Фил Джоунс 38′
12 Крис Смоллинг
11 Антони Марсьяль
7 Алексис Санчес
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 63′
8 Хуан Мануэль Мата
6 Поль Погба 63′
27 Маруан Феллаини 70′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
6 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 9
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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