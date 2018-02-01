Как за каменной стеной. Индзаги и Гаттузо сделали ставку на оборону
«Милан» на своем поле сыграл в нулевую ничью с «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
«Милан» на своем поле сыграл в нулевую ничью с «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии.
ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ
«Милан» подошел к первому полуфинальному матчу Кубка Италии против «Лацио» в номинально хорошей форме. Номинально — потому что несмотря на три победы подряд над «Кротоне» (1:0), «Кальяри» (2:1) и «Лацио» (2:1), действия подопечных Дженнаро Гаттузо не впечатляют. Игра команды столь уныла, что практически перестала собирать болельщиков на трибунах.
Римляне, напротив, набрали хороший ход и забрались на третью строчку турнирной таблицы, воспользовавшись тем, что «Интер» и «Рома» одновременно захромали на обе ноги. Поэтому поражение трехдневной давности в Милане в рамках Серии А стало для многих большой неожиданностью.
Оба клуба вступили в борьбу за Кубок Италии со стадии 1/8 финала. «Милан» победил «Верону» (3:0) и «Интер» (1:0 ДВ), а «Лацио» разгромил «Читтаделлу» (4:1) и с минимальным счетом обыграл «Фиорентину».
МИНИМУМ РИСКА
Прекрасные в прошлом футболисты, а ныне наставники конкурирующих клубов Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги выбором стартового состава не удивили. Настолько, что авторитетное итальянское издание La Gazzeta dello Sport угадало основу «Лацио» на сто процентов. Гости с первых минут предсказуемо выстроились по схеме 3−5−2, россонери выбрали более агрессивную расстановку 4−3−3, на которой остановил свой выбор Гаттузо в последних матчах.
Памятуя о том, что «Лацио» является лидером Серии А по количеству голов, но не может похвастать надежной игрой в обороне, болельщики вправе были ждать от команд яркого атакующего футбола. Но этим ожиданиям было не суждено сбыться. Обилие футболистов в центре поля забетонировало эту зону, не позволяя строить командам игру в атаке.
«Милан» больше стремился к комбинационной игре, но в ней не преуспел. В первом тайме единственный реальный момент имел Иммобиле, на скорости ворвавшийся в штрафную после передачи из глубины. Классно раскачав Леонардо Бонуччи, он что есть силы пальнул мимо ближнего угла.
Игра в первом тайме получилась настолько вялой, что судья Марко Гуида не стал затягивать мучение и дал свисток на перерыв, зафиксировавший нулевую ничью. Пожалуй, в первые 45 минут стоит отдать преимущество бьянкоселести, нанесшим семь ударов по воротам Доннаруммы (против двух). Да и в створ команды практически не попадали — 0:2 в пользу гостей.
ГРУСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНЫЕ НУЛИ
Получив указания в раздевалке, футболисты обеих команд во втором тайме стали больше дорожить мячом и пытаться комбинировать. Однако большинство попыток
В попытке увеличить интенсивность игры Гаттузо выпустил вместо Мануэля Локателли Хакана Чалханоглу. Турок имел убойный момент на 75-й минуте, но не попал по пустым воротам, находясь в восьми метрах прямо напротив них. В целом хозяева стали чаще бить по воротам Томаса Стракоши, но в основном
У «Лацио» тоже стало получаться впереди чуть больше. Самым опасным у римлян, конечно, был Иммобиле. А когда он перевисел оппонентов на линии вратарской и головой пробил в упор, болельщики вскочили с мест. Доннарумма чудом успел среагировать. Гости стали бомбардировать штрафную соперника подачами и заставили Гаттузо изрядно понервничать.
В концовке тренеры провели серию замен, но игра кардинальных изменений не претерпела. Матч завершился нулевой ничьей, которой в большей степени должны быть довольны миланцы. Теперь в ответной встрече их устраивает любая результативная ничья. Хотя если россонери продолжат свои атакующие потуги в том же духе, ничего хорошего в Риме их не ждет.