Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Тимур Родригез показал подросших сыновей
Жители России опубликовали фотографии суперлуния
Стрелки и кожаная куртка: Асмус примерила дерзкий образ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.01
Манчестер Сити3
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
31.01
Тоттенхэм Хотспур2
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
31.01
Стоук Сити0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
31.01
Челси0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
31.01
Эвертон2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
31.01
Ньюкасл Юнайтед1
Бернли1
Футбол. Зарубежный
31.01
Саутгемптон1
Брайтон & Хоув1
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
01:17 (мск), источник: Советский спорт

Как за каменной стеной. Индзаги и Гаттузо сделали ставку на оборону

«Милан» на своем поле сыграл в нулевую ничью с «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Источник: Советский спорт

ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ

«Милан» подошел к первому полуфинальному матчу Кубка Италии против «Лацио» в номинально хорошей форме. Номинально — потому что несмотря на три победы подряд над «Кротоне» (1:0), «Кальяри» (2:1) и «Лацио» (2:1), действия подопечных Дженнаро Гаттузо не впечатляют. Игра команды столь уныла, что практически перестала собирать болельщиков на трибунах.

Несмотря на громкую вывеску и высокие ставки, в отчетной встрече верхние сектора легендарного «Сан-Сиро» были абсолютно пусты.

Римляне, напротив, набрали хороший ход и забрались на третью строчку турнирной таблицы, воспользовавшись тем, что «Интер» и «Рома» одновременно захромали на обе ноги. Поэтому поражение трехдневной давности в Милане в рамках Серии А стало для многих большой неожиданностью.

Оба клуба вступили в борьбу за Кубок Италии со стадии 1/8 финала. «Милан» победил «Верону» (3:0) и «Интер» (1:0 ДВ), а «Лацио» разгромил «Читтаделлу» (4:1) и с минимальным счетом обыграл «Фиорентину».

МИНИМУМ РИСКА

Прекрасные в прошлом футболисты, а ныне наставники конкурирующих клубов Дженнаро Гаттузо и Симоне Индзаги выбором стартового состава не удивили. Настолько, что авторитетное итальянское издание La Gazzeta dello Sport угадало основу «Лацио» на сто процентов. Гости с первых минут предсказуемо выстроились по схеме 3−5−2, россонери выбрали более агрессивную расстановку 4−3−3, на которой остановил свой выбор Гаттузо в последних матчах.

Памятуя о том, что «Лацио» является лидером Серии А по количеству голов, но не может похвастать надежной игрой в обороне, болельщики вправе были ждать от команд яркого атакующего футбола. Но этим ожиданиям было не суждено сбыться. Обилие футболистов в центре поля забетонировало эту зону, не позволяя строить командам игру в атаке.

Гости, получая мяч у своих ворот, даже не искали вариантов в средней линии, а сразу длинными передачами отправляли его в сторону Чиро Иммобиле.

«Милан» больше стремился к комбинационной игре, но в ней не преуспел. В первом тайме единственный реальный момент имел Иммобиле, на скорости ворвавшийся в штрафную после передачи из глубины. Классно раскачав Леонардо Бонуччи, он что есть силы пальнул мимо ближнего угла.

Игра в первом тайме получилась настолько вялой, что судья Марко Гуида не стал затягивать мучение и дал свисток на перерыв, зафиксировавший нулевую ничью. Пожалуй, в первые 45 минут стоит отдать преимущество бьянкоселести, нанесшим семь ударов по воротам Доннаруммы (против двух). Да и в створ команды практически не попадали — 0:2 в пользу гостей.

ГРУСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНЫЕ НУЛИ

Получив указания в раздевалке, футболисты обеих команд во втором тайме стали больше дорожить мячом и пытаться комбинировать. Однако большинство попыток по-прежнему увязали в центре поля. Бонуччи стал чаще начинать атаки хозяев, тогда как в первые 45 минут этим в большей степени занимался Абатэ.

В попытке увеличить интенсивность игры Гаттузо выпустил вместо Мануэля Локателли Хакана Чалханоглу. Турок имел убойный момент на 75-й минуте, но не попал по пустым воротам, находясь в восьми метрах прямо напротив них. В целом хозяева стали чаще бить по воротам Томаса Стракоши, но в основном из-за пределов штрафной.

У «Лацио» тоже стало получаться впереди чуть больше. Самым опасным у римлян, конечно, был Иммобиле. А когда он перевисел оппонентов на линии вратарской и головой пробил в упор, болельщики вскочили с мест. Доннарумма чудом успел среагировать. Гости стали бомбардировать штрафную соперника подачами и заставили Гаттузо изрядно понервничать.

В концовке тренеры провели серию замен, но игра кардинальных изменений не претерпела. Матч завершился нулевой ничьей, которой в большей степени должны быть довольны миланцы. Теперь в ответной встрече их устраивает любая результативная ничья. Хотя если россонери продолжат свои атакующие потуги в том же духе, ничего хорошего в Риме их не ждет.

Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
СМИ: США заподозрили в коррупции ряд спортивных организаций
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
Французский защитник перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Спорт-Экспресс
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь