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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 1 февраля. «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 1 февраля. «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Кристиан Эриксен (1-я минута) и Фил Джонс (28, автогол).
В другом матче «Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3. «Манчестер Сити» благодаря голам Фернандиньо, Кевина де Брёйне и Серхио Агуэро обыграл дома «Вест Бромвич» — 3:0.
В турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити» (68 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (53), «Челси» — четвертое (50), «Тоттенхэм» — пятое (48).
|Тоттенхэм Хотспур
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2:0
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Юнайтед
|Маурисио Покеттино
|Жозе Моуринью
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|9
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)