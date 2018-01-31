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01:33 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 1 февраля. «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Мячи забили Кристиан Эриксен (1-я минута) и Фил Джонс (28, автогол).

В другом матче «Челси» на своем поле проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3. «Манчестер Сити» благодаря голам Фернандиньо, Кевина де Брёйне и Серхио Агуэро обыграл дома «Вест Бромвич» — 3:0.

В турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити» (68 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (53), «Челси» — четвертое (50), «Тоттенхэм» — пятое (48).

Тоттенхэм Хотспур 2:0
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
31.01.2018, 23:00 основной раунд: 25-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
1′ Кристиан Эриксен 23
28′ Фил Джоунс 4
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
Бен Дэйвис 33
Ян Фертонген 5
Давинсон Санчес 6
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
Эрик Дайер 15
80′ Сон Хын Мин 7
Эрик Ламела 11
85′ 88′ Деле Алли 20
Мусса Сиссоко 17
13′ 90′ Мусса Дембеле 19
Виктор Ваньяма 12
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
18 Эшли Янг 73′
4 Фил Джоунс 38′
12 Крис Смоллинг
11 Антони Марсьяль
7 Алексис Санчес
9 Ромелу Лукаку
31 Неманья Матич
14 Джесси Лингард 63′
8 Хуан Мануэль Мата
6 Поль Погба 63′
27 Маруан Феллаини 70′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
6 Угловые 3
10 Фолы 13
1 Офсайды 9
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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