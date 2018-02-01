Дубль Фалькао вывел «Монако» в финал Кубка французской лиги

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Победный дубль в составе монегасков оформил нападающий Радамель Фалькао. Колумбийский футболист забивал на 15-й и 29-й минутах встречи.

«Монако» вышел в финал Кубка лиги, где встретится со столичным «ПСЖ», который в полуфинальном матче на выезде одолел «Ренн» (3:2). Решающая игра турнира пройдёт 31 марта на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо.