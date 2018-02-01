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01:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Фалькао вывел «Монако» в финал Кубка французской лиги

«Монако» одержал победу над «Монпелье» в полуфинальном матче Кубка французской лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Победный дубль в составе монегасков оформил нападающий Радамель Фалькао. Колумбийский футболист забивал на 15-й и 29-й минутах встречи.

«Монако» вышел в финал Кубка лиги, где встретится со столичным «ПСЖ», который в полуфинальном матче на выезде одолел «Ренн» (3:2). Решающая игра турнира пройдёт 31 марта на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо.

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