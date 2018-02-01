«Борнмут» разгромил «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

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У победителей встречи голами отметились Каллум Уилсон, Джуниор Станислас и Натан Аке, забившие на 51-й, 64-й и 67-й минутах.

«Борнмут» с 28-ю очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а «Челси» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 очков.