Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Пресняков и Подольская поставили 2-летнего сына на горные лыжи
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.01
Манчестер Сити3
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
31.01
Тоттенхэм Хотспур2
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
31.01
Стоук Сити0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
31.01
Челси0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
31.01
Эвертон2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
31.01
Ньюкасл Юнайтед1
Бернли1
Футбол. Зарубежный
31.01
Саутгемптон1
Брайтон & Хоув1
Все события
Путин пошутил над поправившим его Михалковым - СМИ
СМИ: Европеец удивился реальной жизни в РФ
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
01:03 (мск), источник: Советский спорт

«Борнмут» разгромил «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Челси» на Стэмфорд Бридж" проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3.

Источник: Reuters

У победителей встречи голами отметились Каллум Уилсон, Джуниор Станислас и Натан Аке, забившие на 51-й, 64-й и 67-й минутах.

«Борнмут» с 28-ю очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а «Челси» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 очков.

В следующем туре АПЛ подопечные Антонио Конте 5 февраля на выезде сыграют с «Уотфордом», а команда из графства Дорсет двумя днями ранее примут «Сток Сити».

Челси 0:3
Первый тайм: 0:0
Борнмут
31.01.2018, 22:45 Зрители: 41464 основной раунд: 25-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Эдди Хоуи
Голы
13 Каллум Уилсон (Дж. Айб) 51′
19 Джуниор Станислас (К. Уилсон) 64′
5 Натан Аке 67′
Составы
Тибо Куртуа 13
Гэри Кэйхилл 24
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
Н`Голо Канте 7
Темуе Бакайоко 14
Родригес Педро 11
Эден Азар 10
28′ Андреас Кристенсен 27
Антонио Рюдигер 2
65′ Давиде Дзаппакоста 21
Каллум Хадсон-Одои 70
54′ Росс Баркли 8
77′ Сеск Фабрегас 4
27 Асмир Бегович
2 Саймон Фрэнсис
11 Чарли Дэниэлс
3 Стив Кук
5 Натан Аке
24 Райан Фрэйзер
4 Дэн Гослинг
16 Льюис Кук
33 Джордон Айб 83′
7 Марк Пью
19 Джуниор Станислас 71′
17 Джошуа Кинг
13 Каллум Уилсон 90′
31 Лис Муссе
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
8 Угловые 5
5 Фолы 12
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Ли Проберт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Борнмут
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
«Мы плачем, через нас просто переступили». На «Движение вверх» подали в суд
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
СМИ: США заподозрили в коррупции ряд спортивных организаций
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
Французский защитник перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Спорт-Экспресс
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь