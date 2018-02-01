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«Борнмут» разгромил «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Челси» на Стэмфорд Бридж" проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3.
В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Челси» на Стэмфорд Бридж" проиграл «Борнмуту» со счетом 0:3.
У победителей встречи голами отметились Каллум Уилсон, Джуниор Станислас и Натан Аке, забившие на 51-й, 64-й и 67-й минутах.
«Борнмут» с 28-ю очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а «Челси» расположился на четвертой строчке, имея в активе 50 очков.
В следующем туре АПЛ подопечные Антонио Конте 5 февраля на выезде сыграют с «Уотфордом», а команда из графства Дорсет двумя днями ранее примут «Сток Сити».
|Антонио Конте
|Эдди Хоуи
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Проберт (Англия)