Дубль Уолкотта принес «Эвертону» победу в матче с «Лестером»

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У победителей встречи дубль оформил новичок клуба, перешедший из лондонского «Арсенала», Тео Уолкотт, забивший на 25-й и 39-й минутах, а у гостей отличился Джейми Варди, реализовав пенальти на 71-й минуте.

«Эвертон» с 31-м очком занимает девятое место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился строчкой выше, имея в активе на три очка больше.