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Дубль Уолкотта принес «Эвертону» победу в матче с «Лестером»
В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1.
В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1.
У победителей встречи дубль оформил новичок клуба, перешедший из лондонского «Арсенала», Тео Уолкотт, забивший на 25-й и 39-й минутах, а у гостей отличился Джейми Варди, реализовав пенальти на 71-й минуте.
«Эвертон» с 31-м очком занимает девятое место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился строчкой выше, имея в активе на три очка больше.
В следующем туре «ириски» 3 февраля на выезде сыграют с «Арсеналом», а «лисы» в этот же день примут «Суонси».