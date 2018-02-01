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01:13 (мск), источник: Советский спорт

Дубль Уолкотта принес «Эвертону» победу в матче с «Лестером»

В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» дома обыграл «Лестер» со счетом 2:1.

Источник: Reuters

У победителей встречи дубль оформил новичок клуба, перешедший из лондонского «Арсенала», Тео Уолкотт, забивший на 25-й и 39-й минутах, а у гостей отличился Джейми Варди, реализовав пенальти на 71-й минуте.

«Эвертон» с 31-м очком занимает девятое место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился строчкой выше, имея в активе на три очка больше.

В следующем туре «ириски» 3 февраля на выезде сыграют с «Арсеналом», а «лисы» в этот же день примут «Суонси».

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