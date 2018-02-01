Габулов пропустил четыре гола в матче «Брюгге» со «Стандардом»

Встреча прошла в Льеже на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Весь матч в составе «Брюгге» провёл голкипер Владимир Габулов. Три мяча в его ворота забил нападающий Рено Эмон, один гол на счету полузащитника Эдмилсона. За гостей отличился защитник Матей Митрович.