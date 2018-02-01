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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Габулов пропустил четыре гола в матче «Брюгге» со «Стандардом»

«Стандард» разгромил «Брюгге» в первом матче ½ финала Кубка Бельгии.

Встреча прошла в Льеже на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Весь матч в составе «Брюгге» провёл голкипер Владимир Габулов. Три мяча в его ворота забил нападающий Рено Эмон, один гол на счету полузащитника Эдмилсона. За гостей отличился защитник Матей Митрович.

Ответная игра между командами пройдёт 8 февраля. В другой полуфинальной паре встречаются «Кортрейк» и «Генк» (первый матч — 3:2, ответный состоится 6 февраля).

Стандард Л
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