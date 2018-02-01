Довбня стал одноклубником Торбинского

С новым клубом, за который уже выступает 33-летний российский полузащитник Дмитрий Торбинский, 21-летний игрок подписал контракт на полтора года.

Напомним, что в начале зимы молодой защитник попрощался с «Этникосом», в котором за два сезона провел более 30 матчей. (Александр ЧУРИЛИН).