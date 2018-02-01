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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Довбня стал одноклубником Торбинского

Игрок молодежной сборной России и воспитанник «Локомотива» Александр Довбня перешел в кипрский «Пафос».

С новым клубом, за который уже выступает 33-летний российский полузащитник Дмитрий Торбинский, 21-летний игрок подписал контракт на полтора года.

Напомним, что в начале зимы молодой защитник попрощался с «Этникосом», в котором за два сезона провел более 30 матчей. (Александр ЧУРИЛИН).

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