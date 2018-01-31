«Тоттенхэм» объявил о трансфере Лукаса Моуры из «ПСЖ»

Источник: AFP 2018

25-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2023 года, и будет играть за «шпор» под 27-м номером, информирует официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился с парижанами о трансфере игрока за £ 25 млн (€ 28,4 млн).