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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Лукаса Моуры из «ПСЖ»

«Тоттенхэм Хотспур» приобрёл полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуру.

Источник: AFP 2018

25-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2023 года, и будет играть за «шпор» под 27-м номером, информирует официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что английский клуб договорился с парижанами о трансфере игрока за £ 25 млн (€ 28,4 млн).

Лукас Моура выступал за «ПСЖ» с 2013 года, до этого он играл за бразильский «Сан-Паулу».

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