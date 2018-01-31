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«Тоттенхэм» объявил о трансфере Лукаса Моуры из «ПСЖ»
«Тоттенхэм Хотспур» приобрёл полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуру.
«Тоттенхэм Хотспур» приобрёл полузащитника «ПСЖ» Лукаса Моуру.
25-летний игрок поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2023 года, и будет играть за «шпор» под 27-м номером, информирует официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее сообщалось, что английский клуб договорился с парижанами о трансфере игрока за £ 25 млн (€ 28,4 млн).
Лукас Моура выступал за «ПСЖ» с 2013 года, до этого он играл за бразильский «Сан-Паулу».