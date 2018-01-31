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21:20 (мск), источник: Советский спорт

Думали, у него травма, а он был в отпуске. Как Карлос Тевес съездил в Китай

Год назад Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира (правда, ненадолго).

Источник: Советский спорт

В клубе «Шанхай Шэньхуа» надеялись, что аргентинец приехал к ним с серьезными намерениями — играть, забивать, подавать пример молодым. Китайцы не представляли себе, как можно не выкладываться на 200%, когда твоя недельная зарплата составляет 820 тыс. долларов (40 миллионов в год). Они плохо знали Тевеса. Спустя ровно год он истосковался по родине и вернулся в «Боку Хуниорс», забив в Китае всего 4 гола в 16 матчах.

После возвращения домой в эфире канала TyC Sports Тевес заявил: «Уже на следующий после того, как я прилетел в Шанхай, я захотел обратно в “Боку”. В Китае я семь месяцев отдыхал. Мне было скучно».

Великий Диего Марадона поддержал соотечественника: «Парень поехал в Китай, набил мешок Сант-Клауса долларами и вернулся обратно. Я рад за него!».

Американский журналист ESPN Майкл Черч, проживающий в Гонконге и являющийся экспертом азиатского футбола, считает, что Тевес стал заложником больших денег, которые ему платил клуб. По мнению Черча, они не мотивировали его, а, наоборот, расслабили.

Вскоре после трансфера Тевеса шанхайский клуб возглавил известный уругвайский специалист Густаво Пойет. По задумке руководства Пойет и Тевес должны были помочь команде выиграть все турниры, в которых она участвовала, но ничего из этого не вышло.

В первом матче сезона «белые дьяволы» без шансов уступили австралийскому «Брисбену» в азиатской Лиге чемпионов. А вот дебют Тевеса в чемпионате получился более удачным — в матче с «Цзянсу Сунин» он забил сам и сделал 2 голевые передачи, а команда победила 4:0. Однако в следующих 3 турах без Тевеса шанхайцы набрали лишь 1 очко. В клубе полагали, что он травмирован. Пока аргентинец не выложил в соцсеть фотографию из Диснейленда. Там он проводил время с семьей. Отдых в парке развлечений, видимо, прописал ему лечащий врач.

Глубоко погруженный в тему Майкл Черч заявил по этому поводу следующее: «В клубе думали, что у него травма, а на деле он был, можно сказать, в отпуске. Вместо того, чтобы пройти курс лечения, он попросту обманывал своего работодателя. Я говорил с представителями клуба — их эта история сильно разозлила. И они изменили свое отношение к Карлосу. Они перестали считать его профессионалом».

Переехав в Поднебесную, Тевес привез с собой не только семью, но и друзей. В общей сложности набралось 20 человек, которые отправились за ним, чтобы ему не было одиноко в незнакомой стране. Но это не помогало.

Тоску и нежелание игрока обживаться на новом месте быстро заметили болельщики, давшие ему подходящее прозвище «Homesickness» («тоскующий по дому»). Ситуация дошла до абсурда, когда, получив очередную травму, Тевес попросил отпустить его в Аргентину на лечение.

Терпеливое руководство клуба пыталось нелепым образом сгладить углы: «Карлос пропустил период подготовки к сезону и не успел набрать форму. Поэтому пока он не оправдал наших надежд», — заявил в сентябре прошлого года президент шанхайского клуба Ву Джиауи.

На что Тевес, вместо того, чтобы отблагодарить начальника за терпение, ответил критикой всего китайского футбола: «Китайские футболисты в сравнении с южноамериканскими или европейскими не такие талантливые. Они только учатся и пока у них мало что получается. Даже через 50 лет они не выйдут на уровень Европы или Южной Америки», — выдал Карлитос французским журналистам.

Честолюбивые китайские футболисты, в таланте которых усомнился Тевес, молчать не стали. Их интересовал один резонный вопрос: в таком случае зачем Тевес к ним приехал? Нахальное поведение Карлитоса обсуждали больше, чем его игру.

Все закончилось в январе 2018-го, когда 33-летний нападающий расторг соглашение с «Шанхай Шэньхуа» и вернулся в «Боку». Хочется верить, что история с его трансфером стала для щедрых китайских клубов настоящим уроком. И впредь они будут осторожнее вкладывать свои миллионы, предварительно изучив биографию игрока. О трудном характере Карлоса Тевеса знает любой, кто хоть немного интересуется футболом. Как этого могло не знать руководство «Шанхай Шэньхуа» — большой вопрос.

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