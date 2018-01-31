Австрийский полузащитник Шимкович продолжит карьеру в «Актобе»

Ожидается, что 30-летний полузащитник прибудет на второй учебно-тренировочный сбор «красно-белых», который пройдет в Турции. Наставник «Актобе» Владимир Муханов не против продолжения сотрудничества с одним из своих лидеров.

Креативный полузащитник, родившийся в Словакии, начинал свою карьеру в Австрии. В составе «Аустрии» из Вены выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В Казахстане Шимкович появился в 2014 году, подписав контракт с «Тоболом». На протяжении трех с половиной сезонов защищал цвета этого клуба, был его капитаном. Во второй половине сезона-2017 перешел в «Актобе». В 14 матчах на его счету шесть голов и три голевые передачи.