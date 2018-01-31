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Австрийский полузащитник Шимкович продолжит карьеру в «Актобе»
Лидер «Актобе» Томаш Шимкович намерен остаться в этом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидер «Актобе» Томаш Шимкович намерен остаться в этом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ожидается, что 30-летний полузащитник прибудет на второй
Креативный полузащитник, родившийся в Словакии, начинал свою карьеру в Австрии. В составе «Аустрии» из Вены выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В Казахстане Шимкович появился в 2014 году, подписав контракт с «Тоболом». На протяжении трех с половиной сезонов защищал цвета этого клуба, был его капитаном. Во второй половине сезона-2017 перешел в «Актобе». В 14 матчах на его счету шесть голов и три голевые передачи.