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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» отказался от трансфера Мареза

«Манчестер Сити» отказался от трансфера полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, информирует Sky Sports.

Источник: Reuters

Судя по всему, алжирский футболист как минимум до конца сезона останется в составе нынешней команды.

Ранее сообщалось, что «Сити» сделал «Лестеру» финальное предложение о трансфере Мареза. Оно включало £ 65 млн (около € 74 млн) и одного игрока «горожан». Сам Марез, по данным английских СМИ, подал руководству «лис» официальный запрос о трансфере.

О желании покинуть «Лестер» Марез публично сообщал ещё в мае прошлого года. Его контракт истекает летом 2020 года.

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