«Манчестер Сити» отказался от трансфера Мареза

Судя по всему, алжирский футболист как минимум до конца сезона останется в составе нынешней команды.

Ранее сообщалось, что «Сити» сделал «Лестеру» финальное предложение о трансфере Мареза. Оно включало £ 65 млн (около € 74 млн) и одного игрока «горожан». Сам Марез, по данным английских СМИ, подал руководству «лис» официальный запрос о трансфере.



О желании покинуть «Лестер» Марез публично сообщал ещё в мае прошлого года. Его контракт истекает летом 2020 года.