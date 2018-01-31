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«Манчестер Сити» отказался от трансфера Мареза
«Манчестер Сити» отказался от трансфера полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, информирует Sky Sports.
«Манчестер Сити» отказался от трансфера полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, информирует Sky Sports.
Судя по всему, алжирский футболист как минимум до конца сезона останется в составе нынешней команды.
Ранее сообщалось, что «Сити» сделал «Лестеру» финальное предложение о трансфере Мареза. Оно включало £ 65 млн (около € 74 млн) и одного игрока «горожан». Сам Марез, по данным английских СМИ, подал руководству «лис» официальный запрос о трансфере.
О желании покинуть «Лестер» Марез публично сообщал ещё в мае прошлого года. Его контракт истекает летом 2020 года.