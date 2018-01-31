«Иртыш» без вариантов проиграл команде Димитара Димитрова

Болгары с первых минут взяли инициативу в свои руки, атака за атакой нагнетая обстановку у ворот казахстанского клуба, в итоге добившись своего усилиями Якуба Сверчока и Вирджила Мисидьяна. Это помогло команде Димитара Димитрова успокоиться и действовать в равномерном ритме, но во второй половине болгары могли провести и третий мяч, однако не смогли реализовать пенальти. 2:0 — победа «Лудогореца».