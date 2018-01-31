И лучшие фото из их Instagram
«Иртыш» без вариантов проиграл команде Димитара Димитрова
Павлодарский «Иртыш» на втором
Павлодарский «Иртыш» на втором
Болгары с первых минут взяли инициативу в свои руки, атака за атакой нагнетая обстановку у ворот казахстанского клуба, в итоге добившись своего усилиями Якуба Сверчока и Вирджила Мисидьяна. Это помогло команде Димитара Димитрова успокоиться и действовать в равномерном ритме, но во второй половине болгары могли провести и третий мяч, однако не смогли реализовать пенальти. 2:0 — победа «Лудогореца».
Напомним, ранее действующий чемпион Болгарии и участник 1/16 финала Лиги Европы в товарищеском матче уступил алматинскому «Кайрату ведя 2:0, та встреча завершилась поражением 2:3.