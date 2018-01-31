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21:05 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» без вариантов проиграл команде Димитара Димитрова

Павлодарский «Иртыш» на втором учебно-тренировочном сборе в Турции встретился с болгарским «Лудогорецом», пишет Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Болгары с первых минут взяли инициативу в свои руки, атака за атакой нагнетая обстановку у ворот казахстанского клуба, в итоге добившись своего усилиями Якуба Сверчока и Вирджила Мисидьяна. Это помогло команде Димитара Димитрова успокоиться и действовать в равномерном ритме, но во второй половине болгары могли провести и третий мяч, однако не смогли реализовать пенальти. 2:0 — победа «Лудогореца».

Напомним, ранее действующий чемпион Болгарии и участник 1/16 финала Лиги Европы в товарищеском матче уступил алматинскому «Кайрату ведя 2:0, та встреча завершилась поражением 2:3.

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