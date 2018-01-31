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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Я пришел ребенком, а ухожу мужчиной». Кабананга простился с «Астаной»

Конголезский футболист Жуниор Кабананга попрощался с «Астаной» и болельщиками клуба, сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram форвард опубликовал обращение, в котором отметил, что столичный клуб будет всегда в его сердце.

«Я бы хотел выразить признательность всей семье футбольного клуба «Астана», который был моим домом в течение этих трех замечательных лет. Несмотря на трудный старт, мне удалось адаптироваться благодаря поддержке моего друга, директоров, тренеров и безусловной поддержке болельщиков. Сегодня я собираюсь принять новый вызов и не могу не поблагодарить вас за то, что вы для меня сделали. Особое спасибо президенту — господину Саяну (Хамитжанову — прим. ред.), который бьется день и ночь, чтобы у нас были условия, и всегда доступен для игроков. «Астана» будет всегда в моем сердце, потому что я пришел ребенком, а ухожу мужчиной. Надеюсь, мы снова встретимся. Спасибо, спасибо и спасибо, Алға, «Астана», — написал Кабананга.

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Трансфер Кабананги из «Астаны» в «Аль-Наср» стал самым дорогим в истории казахстанского футбола.

Напомним, Кабананга перешел в «Астану» летом 2015 года на правах свободного агента. Его трансфер в «Аль-Наср» был оформлен 30 января.

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