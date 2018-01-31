«Я пришел ребенком, а ухожу мужчиной». Кабананга простился с «Астаной»

«Я бы хотел выразить признательность всей семье футбольного клуба «Астана», который был моим домом в течение этих трех замечательных лет. Несмотря на трудный старт, мне удалось адаптироваться благодаря поддержке моего друга, директоров, тренеров и безусловной поддержке болельщиков. Сегодня я собираюсь принять новый вызов и не могу не поблагодарить вас за то, что вы для меня сделали. Особое спасибо президенту — господину Саяну (Хамитжанову — прим. ред.), который бьется день и ночь, чтобы у нас были условия, и всегда доступен для игроков. «Астана» будет всегда в моем сердце, потому что я пришел ребенком, а ухожу мужчиной. Надеюсь, мы снова встретимся. Спасибо, спасибо и спасибо, Алға, «Астана», — написал Кабананга.