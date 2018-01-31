Побег из клетки. Воспитанник ЦСКА Караваев уехал из «Спарты» в «Витесс»

Источник: РИА "Новости"

Цена результата

Ответственность за результат в российском футболе столь высока, что чемпионат страны по праву считается одним из самых закрытых в Европе, а большинство команд играют, что называется, «от печки». Не готовы отечественные тренеры рисковать своими карьерами ради зрелищного футбола, поскольку он далеко не всегда приносит очки.

Еще одним последствием чрезмерной серьезности российских боссов стал довольно высокий средний возраст команд. Даже талантливым молодым футболистам тяжело конкурировать в первых командах с более опытными конкурентами, и они зачастую оседают на лавке. Особенно часто с этим сталкивается молодежь в больших и амбициозных клубах.

Но в последние годы наметилась тенденция отъезда молодых российских футболистов в скромные европейские команды. На поиски приключений их толкает желание иметь игровую практику и реализовать себя в профессиональном футболе.

Вячеслав Караваев стал одним из родоначальников этого тренда и его самым успешным представителем. В последний день европейского трансферного окна он подписал контракт с голландским «Витессом».

— Правильно, что молодые российские футболисты уезжают играть в Европу. Там ребята будут иметь игровую практику и расти. У молодых футболистов разумные контракты, они думают не о деньгах. Если им и приходится в чем-то уступить, то они идут на это очень легко, — говорил Олег Яровинский в бытность начальником селекционной службы ЦСКА.

Молодой воспитанник армейцев Караваев, дебютировавший во взрослой в матче Кубка России против «Химика» (2:1) в 2013 году, но так и не пробившийся в основу первой команды, может подтвердить верность этих слов.

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Лучше в «Дукле», чем в дубле

Шестилетний Слава Караваев пришел в систему ЦСКА в 2001 году. Он уже юного возраста выделялся среди сверстников, и даже в сборную России по своему возрасту стал попадать с 16 лет. Прошел все ступени института сборных от U-16 до U-21, но в первой команде пока не играл.

После дебюта в Дзержинске Леонид Слуцкий дважды выпустил Караваева на замену в матчах чемпионата и дал сыграть 90 минут в Лиге чемпионов против «Виктории Плзень» (1:2). Армейцы в той встрече потерпели обидное поражение — они вели в счете после гола Ахмеда Мусы, но удаление Алана Дзагоева смешало все карты. После той встречи до конца сезона Караваев попал в заявку команды на матч только один раз и летом уехал в аренду в чешскую «Дуклу».

В Праге Караваев стал твердым игроком основы и вместе с командой финишировал в чемпионате на солидном шестом месте.

Армейцы уже зимой готовы были вернуть защитника, но тот предпочел доиграть сезон в Чехии.

— Мне кажется, полезнее провести весь сезон во взрослом футболе, чем в дубле. Бог даст, второй круг отыграю за «Дуклу» еще лучше и летом вернусь в родной клуб, — объяснил свой выбор 19-летний игрок.

В Москву он возвращался с оптимизмом, но здесь вновь столкнулся с несокрушимым фактом — Марио Фернандес по-прежнему значительно сильнее, и шансов выиграть у него конкуренцию минимум.

— Конечно, я хочу вернуться в ЦСКА, но сейчас у меня нет шансов, потому что там есть Марио Фернандес, — заметил он и вернулся в Чехию.

Шаг в еврокубки

Клуб подобрал защитнику более статусный «Яблонец», выигравший в предыдущем сезоне бронзу чемпионата Чехии и пробившийся в Лигу Европы.

— Жду хорошего выступления нашей команды в чемпионате и надеюсь на попадание в групповой этап Лиги Европы. В моем возрасте самое главное — это играть, поэтому чем больше матчей я проведу, тем лучше, — поделился ожиданиями российский защитник.

Сезон-2015/16 для команды получился довольно скомканным, и финишировала она всего лишь на седьмой строчке, зато дошла до финала Кубка страны и неплохо выступила в Европе, выбив из еврокубков датский «Копенгаген». Да и «Аякс» прошел чехов благодаря единственному за 180 минут противостояния голу. Да и тот Аркадиуш Милик забил с 11-метровой отметки. Караваев провел на поле от звонка до звонка.

В этом сезоне он начал играть более заметную роль в атакующих действиях своей команды. Уже в первом матче чемпионата защитник открыл счет своим голам за клуб, а в течение сезона внес в него еще две записи. Армейцы внимательно следили за успехами своего молодого дарования и регулярно подчеркивали, что очень им довольны. Отмечал прогресс Караваева и наставник российской молодежки Дмитрий Хомуха, а представлявший его интересы Алексей Сафонов обещал конкуренцию Марио Фернандесу.

Но вновь не сложилось. Караваев вновь не смог убедить Слуцкого в своей необходимости, да еще получил повреждение в контрольном матче и уже через месяц вел переговоры со «Спартой». Лидер чешского футбола заплатил за трансфер защитника € 1 млн.

— «Спарта» не пожалела ни денег, ни сил, чтобы заполучить Караваева. Сам футболист сказал, что, возможно, это для него шанс закрепиться в европейском чемпионате. Слава уже прикипел к жизни в Чехии. «Спарта» рассматривала вариант только с выкупом прав, — прокомментировал тогда сделку Яровинский.

Отвечая на критику болельщиков, он подчеркнул, что у клуба имеется опция обратного выкупа. Которой после перехода игрока в «Витесс» армейцы уже не смогут воспользоваться.

По словам Караваева, он сам был инициатором полноценного трансфера, потому что не хотел терять полгода, сидя под своим извечным конкурентом:

— До начала сезона оптимизм еще сохранялся. Но после пары матчей понял, что, если хочу играть, надо уходить. Предлагал ли Слуцкий остаться? Сначала сказал, что стоит остаться и доказывать свою состоятельность. Но предложение было от «Спарты» — топ-клуба Чехии.

От лидера до узника

В Праге в первом же сезоне он стал одним из лидеров команды и получил неоценимый еврокубковый опыт матчей против «Интера» и «Саутгемптона», каждый из которых по разу был обыгран. А российским болельщикам должен быть памятен его гол в ворота «Ростова» в ответном матче в плей-офф Лиги Европы сезона-2016/17, который, впрочем, ни на что уже не влиял — 0:4, 1:1.

В чемпионате «Спарта» финишировала только третьей, на 12 очков отстав от соседей из «Славии», но сам Караваев несомненно может занести этот сезон себе в актив — 37 матчей, 4 гола и 10 результативных передач.

В мае он даже был признан лучшим игроком своей команды, став первым иностранцем, удостоенным этой чести, и вошел в символическую сборную чемпионата Чехии.

В СМИ начали писать об интересе со стороны «Лацио», «Локомотива» и «Спартака». С железнодорожниками даже дошло до переговоров, но в последний момент не сложилось, и Караваев остался в «Спарте». А это не входило в планы пражан, которые изначально брали футболиста на продажу. К тому же по меркам чешского футбола у него была довольно высокая зарплата, и его стали планомерно выдавливать из клуба. Осенью россиянин практически не играл и уже в октябре стал искать себе новую команду.

И без труда нашел. Теперь Караваеву предстоит покорять чемпионат Голландии. Для него переход в «Витесс» несомненный шаг наверх, поскольку голландское первенство находится на виду у скаутов ведущих клубов Европы.

С игровой практикой у него также проблем возникнуть не должно, по оценке transfermarkt, он является вторым по стоимости футболистом команды — €2,8 млн. При этом голландцы заплатили за него всего €1,5 млн. Контракт подписан на 3,5 года. Что важно, в «Витессе» хорошо знакомы с возможностями новичка, поскольку клуб давно следил за ним и пытался приобрести его еще год назад, но тогда договориться со «Спартой» не удалось.