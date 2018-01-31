Обамейянг обратился к «Боруссии»: Извините за всё, что произошло в этом месяце

«Прежде всего, извините за всё, что произошло в этом месяце. Летом я хотел уйти, этого не случилось, но теперь должно было произойти. Возможно, это не лучший способ уйти, но все знают, что Ауба — сумасшедший, и, да, я сумасшедший парень! Я наделал ошибок, но не со зла.