10 трансферов, которые мы ждем сегодня
Да, тут тоже есть Смолов и Промес.
Да, тут тоже есть Смолов и Промес.
10. Алейкс Видаль, из «Барселоны» в «Рому»
Ещё когда Видаль возвращался в «Барселону» из «Севильи», было понятно, что он вряд ли сможет полноценно заменит Дани Алвеса. Алейкс долго вкатывался в колею, сейчас полезен при ротации, но ставку на него Эрнесто Вальверде делать
9. Джонни Эванс, из «Вест Бромвича» в «Арсенал»
Для многих остаётся загадкой, как древоподобный Джонни Эванс в 30 лет может быть интересен
8. Рияд Марез, из «Лестера» в «Манчестер Сити»
Кажется, Гвардиола не намерен сдаваться в попытках отыскать нового крайнего полузащитника после провала переговоров по Алексису. Об уходе Рияда Мареза из «Лестера» твердят с того самого золотого сезона, когда тот на пару с Варди рвал лучшие оборонительные связки клубов АПЛ. «Сити» намерен сделать конкретное предложение по алжирцу в последний день трансферного окна. «Лестер» не желает продавать лидера меньше чем за 90 млн евро, но ценник наверняка будет сбит хотя бы
7. Алиссон Беккер, из «Ромы» в «Ливерпуль»
Ещё год назад об этом парне мало кто знал, а сегодня он в обойме сборной Бразилии, лучший вратарь Серии А по цифрам и желанная цель «Реала» и «ПСЖ». Однако мадридцы и парижане не спешат с покупкой, потому на опережение может сыграть разве что «Ливерпуль», в котором поочерёдно устраивают цирк в рамке Миньоле и Кариус. Несмотря на все заявления Клоппа, что до мая он доволен нынешней обоймой вратарей, вероятность трансфера оценивается как довольно высокая.
6. Лукас Моура из «ПСЖ» в «Тоттенхэм»
В своё время Моуру называли талантом, равноценным Неймару. Спустя несколько лет оба пересеклись в Париже. Один — в качестве самого дорогого игрока в истории футбола, второй — в роли хронического лавочника. Скоростной и техничный Лукас прокисает на скамейке «ПСЖ» и мечтает, чтобы его вытащили из золотой клетки. На помощь пришёл «Тоттенхэм», готовый заплатить за переход 25 млн евро. По слухам, Моура уже в Лондоне и совсем скоро подпишет контракт со «шпорами».
5. Квинси Промес, из «Спартака» в «Саутгемптон»
Про эту историю вы наверняка и так всё знаете. По слухам, «Саутгемптон» твёрдо намерен заполучить Промеса уже сейчас и готов предложить ему те же условия, что и в «Спартаке». Вопрос в том, готов ли московский клуб расстаться со своим лидером прямо сейчас и решится ли сам Квинси без подготовки нырнуть в пучину АПЛ, променяв возможность засветиться перед грандами на Лигу Европы и борьбу за чемпионство в России. Тут уж выбор за ним.
4. Тома Лемар, из «Монако» в «Ливерпуль»
Таланту Лемара во Франции поют дифирамбы уже не первый год. После ухода Мбаппе Тома сейчас является главным активом «Монако».
3. Оливье Жиру, из «Арсенала» в «Челси»
«Челси» последние недели трансферного окна посвятил поиску пробивного форварда, который сможет при необходимости заменить Морату (Батшуайи, вероятнее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»). Речь шла о Джеко, Льоренте, Кэролле и даже Питере Крауче, однако похоже, что синие нашли оптимальную кандидатуру. Застрявший на скамейке запасных после прихода Александра Ляказетта Оливье Жиру уже прибыл в Кобхэм, чтобы пройти медобследование и подписать контракт. Сумма перехода оценивается в 15 млн евро. И сорваться он может только при
2. Фёдор Смолов, из «Краснодара» в «Вест Хэм»
Тот же случай, что и с Промесом — тут и так всё всем прекрасно известно. «Вест Хэм» продал Диафра Сако, однако Энди Кэролл и Хавьер Эрнандес
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Как и в случае с Жиру, этот вопрос из разряда решённых. Обамейянг уже находится в Лондоне и готовится подписать контракт. Сумма трансфера неизвестна, но, по слухам, речь идёт о 63 млн евро. В общем, у Венгера даже после ухода Санчеса будет роскошная линия атаки. И если даже в этом случае он не добьётся хоть