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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

10 трансферов, которые мы ждем сегодня

Да, тут тоже есть Смолов и Промес.

Источник: Чемпионат.com

10. Алейкс Видаль, из «Барселоны» в «Рому»

Ещё когда Видаль возвращался в «Барселону» из «Севильи», было понятно, что он вряд ли сможет полноценно заменит Дани Алвеса. Алейкс долго вкатывался в колею, сейчас полезен при ротации, но ставку на него Эрнесто Вальверде делать по-прежнему намерен. Логичный итог — слухи о возможном уходе из «Барселоны». По сообщениям авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио в последний день января Видаль может оказаться в «Роме» — на «Стадио Олимпико» как раз не хватает футболиста его типажа. Сумма трансфера может составить около 8 млн евро.

Источник: Reuters

9. Джонни Эванс, из «Вест Бромвича» в «Арсенал»

Для многих остаётся загадкой, как древоподобный Джонни Эванс в 30 лет может быть интересен топ-клубам. В начале января серьёзные виды на него имел «Ман Сити», однако после трансфера Эмерика Лапорта позиция в центре защиты закрыта. Остаётся последний вариант — «Арсенал», где Эванса хочет видеть лично Арсен Венгер. Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью не скрывает того, что Джонни может покинуть команду совсем скоро. По его словам, трансферу мешает лишь травма задней поверхности бедра.

8. Рияд Марез, из «Лестера» в «Манчестер Сити»

Кажется, Гвардиола не намерен сдаваться в попытках отыскать нового крайнего полузащитника после провала переговоров по Алексису. Об уходе Рияда Мареза из «Лестера» твердят с того самого золотого сезона, когда тот на пару с Варди рвал лучшие оборонительные связки клубов АПЛ. «Сити» намерен сделать конкретное предложение по алжирцу в последний день трансферного окна. «Лестер» не желает продавать лидера меньше чем за 90 млн евро, но ценник наверняка будет сбит хотя бы из-за того простого факта, что сам Рияд подал официальный запрос на трансфер.

7. Алиссон Беккер, из «Ромы» в «Ливерпуль»

Ещё год назад об этом парне мало кто знал, а сегодня он в обойме сборной Бразилии, лучший вратарь Серии А по цифрам и желанная цель «Реала» и «ПСЖ». Однако мадридцы и парижане не спешат с покупкой, потому на опережение может сыграть разве что «Ливерпуль», в котором поочерёдно устраивают цирк в рамке Миньоле и Кариус. Несмотря на все заявления Клоппа, что до мая он доволен нынешней обоймой вратарей, вероятность трансфера оценивается как довольно высокая.

Источник: Reuters

6. Лукас Моура из «ПСЖ» в «Тоттенхэм»

В своё время Моуру называли талантом, равноценным Неймару. Спустя несколько лет оба пересеклись в Париже. Один — в качестве самого дорогого игрока в истории футбола, второй — в роли хронического лавочника. Скоростной и техничный Лукас прокисает на скамейке «ПСЖ» и мечтает, чтобы его вытащили из золотой клетки. На помощь пришёл «Тоттенхэм», готовый заплатить за переход 25 млн евро. По слухам, Моура уже в Лондоне и совсем скоро подпишет контракт со «шпорами».

5. Квинси Промес, из «Спартака» в «Саутгемптон»

Про эту историю вы наверняка и так всё знаете. По слухам, «Саутгемптон» твёрдо намерен заполучить Промеса уже сейчас и готов предложить ему те же условия, что и в «Спартаке». Вопрос в том, готов ли московский клуб расстаться со своим лидером прямо сейчас и решится ли сам Квинси без подготовки нырнуть в пучину АПЛ, променяв возможность засветиться перед грандами на Лигу Европы и борьбу за чемпионство в России. Тут уж выбор за ним.

4. Тома Лемар, из «Монако» в «Ливерпуль»

Таланту Лемара во Франции поют дифирамбы уже не первый год. После ухода Мбаппе Тома сейчас является главным активом «Монако». Вице-президент монегасков Вадим Васильев уверяет, что до лета полузащитник точно останется на Лазурном берегу, но в последний день трансферного окна на рынке творится сумасшедший дом, и щедрое предложение «Ливерпуля», заработавшего на продаже Коутиньо, может стать таким, от которых не принято отказываться.

3. Оливье Жиру, из «Арсенала» в «Челси»

«Челси» последние недели трансферного окна посвятил поиску пробивного форварда, который сможет при необходимости заменить Морату (Батшуайи, вероятнее всего, продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»). Речь шла о Джеко, Льоренте, Кэролле и даже Питере Крауче, однако похоже, что синие нашли оптимальную кандидатуру. Застрявший на скамейке запасных после прихода Александра Ляказетта Оливье Жиру уже прибыл в Кобхэм, чтобы пройти медобследование и подписать контракт. Сумма перехода оценивается в 15 млн евро. И сорваться он может только при каких-то сказочных обстоятельствах.

2. Фёдор Смолов, из «Краснодара» в «Вест Хэм»

Тот же случай, что и с Промесом — тут и так всё всем прекрасно известно. «Вест Хэм» продал Диафра Сако, однако Энди Кэролл и Хавьер Эрнандес по-прежнему в расположении клуба, а значит, лишнего форварда в команду Дэвид Мойес брать будет вряд ли. Пока непонятно, желает ли сам Смолов рисковать перед чемпионатом мира. В этом уравнении до сих пор много неизвестных, но решится оно всё же может в ближайшие часы.

Источник: Чемпионат.com

1. Пьер-Эмерик Обамейянг, из «Боруссии» Д в «Арсенал»

Как и в случае с Жиру, этот вопрос из разряда решённых. Обамейянг уже находится в Лондоне и готовится подписать контракт. Сумма трансфера неизвестна, но, по слухам, речь идёт о 63 млн евро. В общем, у Венгера даже после ухода Санчеса будет роскошная линия атаки. И если даже в этом случае он не добьётся хоть какого-то успеха, впору будет вновь завешивать «Эмирейтс» плакатами Wenger Out.

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