В чемпионате Беларуси вернут «Золотой матч» для определения чемпиона

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола, сообщается на официальном сайте организации.



«Со следующего сезона в случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах по итогам чемпионата, чемпион страны будет определяться в дополнительном очном матче», — сказано в сообщении.



По итогам минувшего сезона в чемпионате Беларуси БАТЭ и минское «Динамо» набрали по 68 очков, однако первое место занял борисовский клуб за счёт очных встреч.