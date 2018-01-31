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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

В чемпионате Беларуси вернут «Золотой матч» для определения чемпиона

В чемпионате Беларуси будут проводить «Золотой матч» в случае равенства очков у первой и второй команды.

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола, сообщается на официальном сайте организации.

«Со следующего сезона в случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах по итогам чемпионата, чемпион страны будет определяться в дополнительном очном матче», — сказано в сообщении.

По итогам минувшего сезона в чемпионате Беларуси БАТЭ и минское «Динамо» набрали по 68 очков, однако первое место занял борисовский клуб за счёт очных встреч.

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