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01:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Ренн» и вышел в финал Кубка французской лиги

В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Ренн» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Источник: AFP 2018

В составе победителей голы на свой счёт записали Томас Менье, Маркиньос и Джовани Ло Чельсо. За «Ренн» отличились Диафра Сахо и Саньин Прчич. С 63-й минуты «ПСЖ» играл вдесятером после того, как нападающий Килиан Мбаппе получил красную карточку. На 89-й минуте в составе парижан дебютировал полузащитник Лассана Диарра, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив».

Таким образом, «ПСЖ» вышел в финал Кубка лиги, а «Ренн» своё участие в турнире закончил. В другой полуфинальной паре встретятся «Монако» и «Монпелье». Финал турнира состоится 31 марта.

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