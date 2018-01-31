«ПСЖ» обыграл «Ренн» и вышел в финал Кубка французской лиги

В составе победителей голы на свой счёт записали Томас Менье, Маркиньос и Джовани Ло Чельсо. За «Ренн» отличились Диафра Сахо и Саньин Прчич. С 63-й минуты «ПСЖ» играл вдесятером после того, как нападающий Килиан Мбаппе получил красную карточку. На 89-й минуте в составе парижан дебютировал полузащитник Лассана Диарра, который известен российским любителям футбола по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив».