«Арсенал» в дебютном матче Мхитаряна проиграл «Суонси»

У победителей встречи дубль оформил Сэм Клукас, отличившись на 34-й и 86-й минутах и единожды на 61-й минуте отличился Джордан Айю, а у гостей мяч забил Начо Монреаль, открыв счет в игре на 33-й минуте.

Стоит отметить, в составе «канониров» дебютировал новичок команды Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед». Армянин появился на поле на 60-й минуте, заменив Мохамеда Эль-Ненни.

«Суонси» с 23 очками поднялся на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 42 очка.