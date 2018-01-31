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01:05 (мск), источник: Советский спорт

«Арсенал» в дебютном матче Мхитаряна проиграл «Суонси»

В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Суонси» дома обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 3:1.

У победителей встречи дубль оформил Сэм Клукас, отличившись на 34-й и 86-й минутах и единожды на 61-й минуте отличился Джордан Айю, а у гостей мяч забил Начо Монреаль, открыв счет в игре на 33-й минуте.

Стоит отметить, в составе «канониров» дебютировал новичок команды Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед». Армянин появился на поле на 60-й минуте, заменив Мохамеда Эль-Ненни.

«Суонси» с 23 очками поднялся на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 3 февраля примут «Эвертон», а «лебеди» в этот же день на выезде сыграют с «Лестером».

Суонси 3:1
Первый тайм: 1:1
Арсенал
30.01.2018, 22:45 Зрители: 20819 основной раунд: 25-й тур Liberty Stadium
Главные тренеры
Карлуш Карвальял Арсен Венгер
Голы
34′ Сэмюэл Клукас (А. Моусон) 17
61′ Джордан Айю 18
86′ Сэмюэл Клукас 17
18 Начо Монреаль (М. Езил) 33′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Майк ван дер Хорн 5
Алфи Моусон 6
Мартин Ольссон 16
Кайл Нотон 26
Федерико Фернандес 33
Ки Сон Ен 4
Лерой Фер 8
90′ Сэмюэл Клукас 17
Уэйн Раутледж 15
83′ Натан Дайер 12
Том Кэрролл 14
88′ Джордан Айю 18
Вильфрид Бони 2
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин 69′
8 Аарон Рэмси
11 Месут Езил 75′
29 Гранит Джака
9 Александр Ляказетт
35 Мохамед Эль-Ненни 60′ 54′
7 Генрих Мхитарян
17 Алекс Ивоби 76′
12 Оливье Жиру
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
4 Угловые 3
4 Фолы 8
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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