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00:21 (мск), источник: ТАСС

Российский футболист Караваев подписал контракт с голландским «Витессом»

ТАСС, 30 января. Российский защитник Вячеслав Караваев перешел из чешской «Спарты» в голландский «Витесс». Об этом сообщает пресс-служба голландского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 22-летним футболистом не сообщается. Ранее стало известно, что Караваев не поехал на сборы в Испанию со «Спартой». ТАСС сообщал, что на Караваева также претендовало московское «Динамо».

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14. После годичных аренд в чешские «Дуклу» и «Яблонец» защитник летом 2016 года подписал контракт со «Спартой». В прошлом сезоне россиянин принял участие в 37 встречах пражан, в том числе в девяти в Лиге Европы, и был включен в символическую сборную сезона чемпионата Чехии. В текущем сезоне, перед которым пражан возглавил новый тренер — итальянец Андреа Страмаччони, Караваев потерял место в основном составе — 7 матчей во всех соревнованиях.

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