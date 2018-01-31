Российский футболист Караваев подписал контракт с голландским «Витессом»

Срок соглашения с 22-летним футболистом не сообщается. Ранее стало известно, что Караваев не поехал на сборы в Испанию со «Спартой». ТАСС сообщал, что на Караваева также претендовало московское «Динамо».

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14. После годичных аренд в чешские «Дуклу» и «Яблонец» защитник летом 2016 года подписал контракт со «Спартой». В прошлом сезоне россиянин принял участие в 37 встречах пражан, в том числе в девяти в Лиге Европы, и был включен в символическую сборную сезона чемпионата Чехии. В текущем сезоне, перед которым пражан возглавил новый тренер — итальянец Андреа Страмаччони, Караваев потерял место в основном составе — 7 матчей во всех соревнованиях.