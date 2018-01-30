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30 января, источник: Чемпионат.com

Это’О расторг контракт с «Антальяспором» и стал свободным агентом

Камерунский нападающий Самуэль Это’О и турецкий клуб «Антальяспор» расторгли соглашение по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт команды.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарим Самуэля Это’О за его вклад в наш клуб, а также желаем ему всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы «Антальяспора».

Это’О выступал за «Антальяспор» с 2015 года. 36-летний футболист принял участие в 77 матчах за клуб во всех турнирах и забил 44 гола. Форвард также известен по выступлениям за «Реал», «Леганес», «Эспаньол», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон» и «Сампдорию».

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