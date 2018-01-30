Лапорт — в «МС», Мартинес — в «Атлетик»: рекордный трансфер соперника «Спартака»

Мартинес побил рекорд Рамоса

29 января 23-летний центральный защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт прошел медицинское обследование в «Манчестер Сити» и на следующий день в одностороннем порядке расторг контракт с баскским клубом. Формально он сам заплатил € 65 млн в качестве отступных, но очевидно, что эти средства ему предоставили англичане.

Лапорт находился в структуре клуба с 2010 года и воспринял расставание с родной командой близко к сердцу.

— Не хочу говорить «прощай», так что скоро увидимся. Спасибо всей семье «Атлетика» за все, что вы мне дали. Я приехал сюда подростком и здесь стал футболистом и человеком. Покидаю уникальный клуб, но никогда вас не забуду, — сказал француз пресс-службе клуба.

Контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.

Руководство «Атлетика» заранее обеспокоилось поиском замены одному из ведущих игроков обороны и уже на следующий день объявило о заключении сделки с другим баскским клубом «Реалом Сосьедад» по приобретению 26-летнего Иньиго Мартинеса. Этот трансфер обошелся «львам» в € 32 млн и стал рекордным для защитника в истории Примеры.

Ранее самый дорогой трансфер защитника совершил мадридский «Реал», который в 2005 году выложил за переход Серхио Рамоса из «Севильи» € 27 млн. И что-то подсказывает, что президент «сливочных» Флорентино Перес ни на секунду не пожалел о сделанном выборе.

А следующим рекордсменом может стать сам Мартинес, если его очень захочет взять Хосеп Гвардиола или Юрген Клопп, например. Сумма отступных, прописанная в его контракте с басками, составляет аж € 80 млн.

Также стоит отметить, что по сведениям испанской прессы, Мартинес с окладом в € 5 млн в год станет самым высокооплачиваемым футболистом своего клуба.

Так на чью же покупку так раскошелился «Атлетик»?

«Спартаку» нечего бояться

Мартинес попал в систему «Реала Сосьедад» в шестилетнем возрасте — в 1997 году. Пройдя все ступени подготовки, в 2009-м дебютировал во второй команде, а спустя еще два года и в первой, сходу заняв место в основе.

Антропометрические данные Мартинеса не впечатляют — 182 см для центрального защитника не очень много. Зато он хорош в перехвате и с показателем 1,9 за матч входил в тройку лучших игроков «Сосьедада» в текущем сезоне. По молодости он грешил большим количеством желтых карточек, но в нынешнем сезоне в 16 матчах удостоился всего одного предупреждения. Очень приличный результат для игрока его амплуа.

Из недостатков Мартинеса можно отметить его излишнюю травматичность. Только в 2017 году он четырежды обращался к врачам из-за мышечных повреждений и в результате пропустил в сумме более трех месяцев (или 13 матчей). Что говорить, если в 2018 году он уже успел побывать на больничной койке и пропустить две важные встречи с «Барселоной» (2:4) и «Сельтой» (1:2). Обе завершились поражением бело-голубых.

Прогнозировать появление Мартинеса в России на чемпионате мира довольно сложно, поскольку он провел в сборной Испании всего четыре матча, а официальным из них был только один — в сентябре 2016 года он вышел на 10 минут в гостевом матче с Албанией (2:0), заменив получившего травму Серхио Рамоса.