Во Франции утверждают, что «ПСЖ» перехватил Диарра у «Краснодара»

Источник: AFP 2018

Парижский клуб начал переговоры с футболистом в тот момент, когда он был близок к подписанию контракта с российским «Краснодаром», сообщает Le Parisien.

Отмечается, что, прежде чем подписать соглашение с Диарра, «ПСЖ» провёл тщательный медицинский осмотр игрока, уделив особенное внимание его левому колену, которое игрок травмировал перед Евро-2016. Только после этого 32-летний хавбек подписал контракт до июня 2019 года с зарплатой € 4 млн в год.