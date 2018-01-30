Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Куркума помогает пожилым
Путин поставил задачу отказаться от вторых смен в школах
«Какая гадость!»: иностранка о новогоднем блюде россиян (видео)
Жена Никиты Преснякова отдыхает в Австрии с мужем и его семьей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.01
Хаддерсфилд0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
30.01
Вест Хэм Юнайтед1
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
30.01
Суонси3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Все события
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Капризов прервал черную полосу
Хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе»
Светлана Лобода надела «ковбойские» сапоги
Вера Брежнева сделала необычную прическу
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
В РФ разрешили оформлять жилье в собственность по сроку давности
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
30 января, источник: Чемпионат.com

Во Франции утверждают, что «ПСЖ» перехватил Диарра у «Краснодара»

На прошлой неделе французский полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлению за «Анжи» и «Локомотив», на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».

Источник: AFP 2018

Парижский клуб начал переговоры с футболистом в тот момент, когда он был близок к подписанию контракта с российским «Краснодаром», сообщает Le Parisien.

Отмечается, что, прежде чем подписать соглашение с Диарра, «ПСЖ» провёл тщательный медицинский осмотр игрока, уделив особенное внимание его левому колену, которое игрок травмировал перед Евро-2016. Только после этого 32-летний хавбек подписал контракт до июня 2019 года с зарплатой € 4 млн в год.

Диарра являлся свободным агентом после ухода из эмиратского клуба «Аль-Джазира». Ранее он также выступал за «Реал», «Марсель», «Портсмут», «Челси» и «Арсенал».

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
10 трансферов, которые мы ждем сегодня
Хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» победить «Сан-Хосе»
«Чемпионат»: «Спартак» ведет поиски замены Квинси Промесу
Сборная России по мини-футболу упустила победу в матче ЧЕ
Лыжники Южной Кореи отправляются в КНДР для тренировки
«Коламбус» уступил «Миннесоте», Панарин отметился голом и пасом
«Ювентус» обыграл «Аталанту», Буффон взял пенальти
Новости
Авто
Китайцы решили посягнуть на корону Toyota Land Cruiser 200 Линейка моделей марки Roewe, которая принадлежит концерну SAIC, пополнилась большим рамным внедорожником Roewe RX8
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Самбурская напугала преследователя съемочной группы «Ревизорро» Неизвестный мужчина преследовал команду телешоу на протяжении двух дней
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Дмитрий Маликов и еще 6 звезд, обратившихся к суррогатным мамам Рассказываем о шести самых обсуждаемых отечественных звездах, которые решились на этот шаг
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь