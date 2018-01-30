Во Франции утверждают, что «ПСЖ» перехватил Диарра у «Краснодара»
На прошлой неделе французский полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлению за «Анжи» и «Локомотив», на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».
На прошлой неделе французский полузащитник Лассана Диарра, известный в России по выступлению за «Анжи» и «Локомотив», на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».
Парижский клуб начал переговоры с футболистом в тот момент, когда он был близок к подписанию контракта с российским «Краснодаром», сообщает Le Parisien.
Отмечается, что, прежде чем подписать соглашение с Диарра, «ПСЖ» провёл тщательный медицинский осмотр игрока, уделив особенное внимание его левому колену, которое игрок травмировал перед Евро-2016. Только после этого 32-летний хавбек подписал контракт до июня 2019 года с зарплатой € 4 млн в год.
Диарра являлся свободным агентом после ухода из эмиратского клуба «Аль-Джазира». Ранее он также выступал за «Реал», «Марсель», «Портсмут», «Челси» и «Арсенал».